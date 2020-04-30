إليك قائمة بأسماء الأولاد الذكور المشهورة..أسماء إسلامية والعربية الأصيلة 2020

إستعد لمنح طفلك إسمه المثالي، بالطبع يربك الآباء في إختيار إسماء لأبناءهم المولودون للتو. لكن من خلال قائمة الأسماء هذه ستسهل عليك إختيار إسم مناسب وبالتالي إلتقاط الطفل لأهم مميزاته الفريدة وشخصيته التي تستمد من الإسم نفسه، حيث ان الإسم يكون ذو تأثير في تكوين شخصية الطفل في وقت مبكر. ولا ينبغي التفريط في إختيار إسم يليق بطفلك. وهذا تماماً ما حث عليه نبينا محمد عندما قال فليحسن أحدكم اسم ولده» وقوله: من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه»

أسماء الأولاد الذكور بحرف الراء

رشدان، بمعنى مهتدي بنفسه، والرشاد من العقل، والذي يهدي الآخرين إلى الصواب.

رائد: الذي يتقدم على الآخرين لتمهيد الطريق الصحيح.

ربيع: إسم علم مذكر يدل على فصل الربيع موسم هطول المطر.

راشد، المهتدي ، المستقيم. العاقل.

رضا، وهي القناعة والقبول.

أسماء أولاد بحرف العين

عصام

عارف: العالم الصبور

عقيل، وهو إسم قديم كان لأخ علي إبن أبي طالب، ويذكر معجم اللغة أنه المربوط الذي هو الربط والتثبت، ذو العقل.

عيسى: لم يذكر أي معنى له في المعجم.

عماد، وهو البناء العالي، كما قد يعني علو المقام والمنزلة. ويغلب على حامل هذا الإسم القوة والشجاعة.

أسماء أولاد بحرف الميم 2020

مدحت، الذي يثنى عليه

محمد: إسم خاتم الأنبياء.

مُراد: المرغوب فيه، المأمول، المطلوب

موسى، إسم عبري مركب فإن” مو” تعني الماء وأما سى تعني الشجر الفرعوني، ويلفظونها بالشين.

ميثم، شديد الوطئ على الأرض

إليك أسماء أولاد بحرف الياء

يوسف: تقسيم الإسم يوه – سف والجزء الأول إسم لله وأما سف أي يزيد ليكون الله يزيد ويمنح الخير، كما أن معنى آخر عندهم وهو الحزين

ياسر، إسم علم شخصي ومعناه الذي تسهل أموره، وأيضاً الجزار

يعقوب: من يعقل الآخر أو يخلفه.

يونس، وأصله من الذي يؤنس.

يحيى، في إشارة للحياة المخلدة مع ذكره.

أسماء أولاد تبدأ بحرف الصاد

صفوان، الصخر الأملس

صادق، وهو الرجل المخلص، نقيض الكذب

صباح، وهول أول النهار وقت طلوع الشمس

أسماء الذكور بحرف الألف

أيمن، بمعنى المبارك، الكثير البركة

إيهاب، بمعنى إعطاء الهبة والكرم.

أحمد، الكثير الحمد لله.

أسامة: اسم علم شخصي ويعني الأسد، وهو من الأسماء التي يتسمى بها بكثرة للذكور.

أمجد، إسم يستخدم في شكل إسم تفضيل، بمعنى الأفضل في الرفعة والسمو.

وقد أضفنا قائمة لأسماء الأولاد الإسلامية والإسماء العربية الأصيلة في هذا المقال، إذ مهدنا الطريق لإكتشاف الأسماء الأكثر إنتشاراً ، لأن من المهم ان يحمل الطفل إسماً لطيفاً لا يستشعر به الحقارة والدونية. فلذلك نبه نبينا الكريم على حق الإبن من والده أن يحسن إختيار الإسم الحسن له الذي يرمز لمعاني سامية.