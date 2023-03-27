إمساكية اليوم الثلاثاء 6 رمضان 2023 في الكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير إمساكية اليوم الثلاثاء 6 رمضان 2023 الموافق 28 مارس ويوم جديد مبارك من أيام الشهر الفضيل، تمر أيام رمضان سريعًا، وسط أجواء رائعة وتقاليد موروثة عظيمة، حيث يريد الجميع في الكويت والعالم الإسلامي، الفوز بنفحة ربانية عظيمة خلال تلك الأيام المباركة.

إمساكية اليوم الثلاثاء 6 رمضان 2023 الكويت

أول الأوقات في إمساكية اليوم الثلاثاء 28 مارس الموافق السادس من رمضان 2023 هي وقت صلاة الفجر في مدينة الكويت وحولي والفروانية والجهراء ومبارك الكبير الأحمدي، حيث سيكون وقت صلاة الفجر عند الساعة 4.23، في حين سيكون موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء عند الساعة 6.04 مساء، صومًا مقبولا للجميع.