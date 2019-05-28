إيران تتحدى أمريكا.. لا تفاوض

إيران تتحدى أمريكا.. قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء: «طهران لا ترى مجالا للتفاوض مع أمريكا». ويأتي ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

رد إيران على أمريكا

وقال عباس موسوي: «لا يوجد أي فرصة للتفاوض مع الأمريكان»، وجاء ذلك وفق ما نشرته «رويترز» عن وكالة «فارس» الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.

ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران

ويذكر أن دونالد ترامب قال، يوم الأحد الماضي: «إن أمريكا لا تسعى لتغيير النظام في إيران، ولكن ترغب في عدم وجود أسلحة نووية». مشيرا إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015 فظيع.

ترامب: إيران لديها رغبة في الحوار

وأكمل ترامب أنه مقبل على مفاوضات جديدة، وقال: « إيران لديها الرغبة في الحوار والتفاوض، وإذا كان هذا رأيهم فهو رأينا».

توتر العلاقات بين إيران والولايات المتحدة

تفاقمت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، في بداية شهر مايو الجاري، وسارعت أمريكا بإرسال حاملة الطائرات «أبراهم لينكولن» ومعها مجموعة قاذفات استراتيجية من طراز «بي 52»، وأعلنت اعتزامها على إرسال 1500 جندي إلى المنطقة.