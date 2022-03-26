إيران ترفض اتفاق الكويت والسعودية لاستغلال حقل الدرة بالخليج

أعلنت اليوم وزارة الخارجية الإيرانية عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، رفضها للاتفاق الذي كان قد وقع بين وزيري النفط والطاقة السعودي والكويتي بشأن حقل “الدرة” المغمور في الخليج العربي، وذلك بتطويره واستغلاله، وأشارت إلى أن الحقل مشترك بين كل من إيران والكويت والسعودية.

إيران ترفض اتفاق حقل الدرة

وكان الاتفاق الذي وقع يوم الاثنين الماضي يقضي بقيام شركة الخفجي المشتركة، وهي الشركة بين أرامكو السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج، بتكليف استشاري للقيام بالأعمال الهندسية للتطوير والاستغلال لحقل درة من خلال وضع التصاميم وتحديد التقنيات والممارسات الحديثة لتشغيل الحقل.

ومن جانبه أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن رفضها للاتفاق بقولها “حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية، هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت، إذ تحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها كذلك بالحق في استغلال حقل الغاز”.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أنها على استعداد للدخول في مفاوضات مع كل من الكويت والسعودية، حول كيفية استثمار الحقل وتحقيق المنافع الاقتصادية لكافة أطراف الاتفاق، كما أنها على استعداد على مواصلة التفاوض مع الجانب الكويتي فيما يخص تحديد حدود الجرف القاري بين البلدين.