إيران تُسقط طاشرة تجسس أمريكية جنوبي البلاد وأمريكا تُعقّب

قال الحرس الثوري الإيراني صباح الخميس إنه أسقط طائرة أمريكية مسيرة كانت تتجسس على البلاد في إقليم هرمزجان جنوبي إيران بعد أن اخترقت المجال الجوي للبلاد حسبما ذكرت محطة “برس تي في” الإيرانية.

وذكر تقرير الحرس الثوري أن الطائرة أُسقطت في الساعات الأولى من فجر الخميس عندما دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب.

تضارب أمريكي .. نفي ثم اعتراف

في البداية وعقب إعلان إيران إسقاط الطائرة، نقلت شبكة سي بي إس تصريحات المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الذي نفى تحليق أي طائرات مسيّرة أمريكية في المنطقة ولم تدخل طائراتنا المجال الجوي الإيراني.

وبعد ساعات قليلة اعترف مسئولون أمريكيون بأن قوات الحرس الثوري الإيراني أسقطت طائرة أمريكية مسيّرة لكنهم نفوا أن تكو الطائرة قد اخترقت المجال الجوي لإيران وأكدوا أنها كانت تُحلّق فوق مضيق هُرمز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد صباح اليوم أن بلاده لا تسعى لشن حرب على إيران حتى تلك اللحظة لكن كل الاحتمالات واردة في الصراع الحالي.