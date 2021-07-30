إيقاف خدمات هيئة المعلومات المدنية الإلكترونية لمدة ساعة فجر اليوم

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الجهراء هيئة المعلومات المدنية

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل، أنه سوف تتوقف خدمات وانظمة الهيئة الإلكترونية على شبكة الإنترنت لمدة ساعة، فجر اليوم السبت 31 يوليو 2021، وتحديدًا من الساعة 3 فجرًا حتى الساعة 4 فجرًا، وأفادت الهيئة أن ذلك يأتي لإجراء لصيانة الدورية لأنظمتها، هذا ولن يؤثر هذا على على خدمة حجز موعد هيئة المعلومات المدنية والذي يبدأ عند الساعة التاسعة من صباح يوم السبت، هذا ويذكر أن هيئة المعلومات المدنية تُقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها، كما تُقدم عبر الموقع خدمة حجز المواعيد، للخدمات التي تتطلب الحضور الشخصي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

حجز موعد الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت 2021 paci.gov.kw

أخبار العالم

موعد انتخابات مجلس الشورى القطري 2021


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.