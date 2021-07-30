إيقاف خدمات هيئة المعلومات المدنية الإلكترونية لمدة ساعة فجر اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل، أنه سوف تتوقف خدمات وانظمة الهيئة الإلكترونية على شبكة الإنترنت لمدة ساعة، فجر اليوم السبت 31 يوليو 2021، وتحديدًا من الساعة 3 فجرًا حتى الساعة 4 فجرًا، وأفادت الهيئة أن ذلك يأتي لإجراء لصيانة الدورية لأنظمتها، هذا ولن يؤثر هذا على على خدمة حجز موعد هيئة المعلومات المدنية والذي يبدأ عند الساعة التاسعة من صباح يوم السبت، هذا ويذكر أن هيئة المعلومات المدنية تُقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها، كما تُقدم عبر الموقع خدمة حجز المواعيد، للخدمات التي تتطلب الحضور الشخصي.

ايقاف جميع خدمات الهيئة وانظمتها يوم السبت الموافق ٣١/٧/٢٠٢١

من الساعة ٣:٠٠ فجراً حتى الساعة ٤:٠٠ فجراً

وذلك لاجراء الصيانة الدورية لانظمتها

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.#المعلومات_المدنية pic.twitter.com/qV3fxpyVxS — الهيئة العامة للمعلومات المدنية (@pacikwt) July 30, 2021