اجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2022 .. واتساب وماسنجر وفيسبوك

في هذه الأيام المبارك من أخر شهر رمضان، ينتظر أكثر من مليار مسلم في جميع بلاد العالم عيد الفطر المبارك، والذي من المتوقع أن يحل ضيفاً على الأمة الإسلامية يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين، ويحتفل المسلمين بعيد الفطر المبارك بعد أداءهم لصلاة العيد بالذهاب إلى الأقارب والأصدقاء والأحباب لتقديم التهاني بالعيد، هذه الزيارات الجميلة التي تمنح الأسر فرحة وسعادة وابتهاج بالعيد، ولكن قد تكون الزيارات أمراً صعباً على البعد، خاصة المسافرين خارج البلاد، أو الذين قد تمنعهم ظروف صحية معينة من زيادة ألأهل والأحباب، ولذلك تلعب رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك سواء عن طريق رسائل الهاتف أو تطبيق “واتساب” أو “ماسنجر” دوراً كبيرا في مشاركة التهاني والاحتفال بالعيد بين الجميع.

أجمل رسائل واتساب للتهنئة بعيد الفطر المبارك 2022

ونظرا لعدم قدرة البعض على صياغة عبارات التهنئة بالعيد، يقدم موقع كلمة دون أورج لمتابعيه، بعض من الرسائل الجاهزة والتي يمكن من خلالها تهنئة الأهل والأصدقاء والأحباب.

رسائل نصية للتهنئة بالعيد لجميع الأهل والأقارب

بكرة العيد وأتمنى تكون سعيد وتبقى في قلبي الوحيد وتهديه هدية العيد.

الآن ولأول مرة حصريا على شاشة تليفونك وقبل الناس أقول لك: عيد فطر مبارك يا أعز الناس.

كل عام وانتم بخير ، اللهم اجعل هذا العام كله فرح وسعادة وأمان وخالي من الأحزان.

لا تعتقد أنى أعيد عليك وأقول عيد سعيد، لأنك أحلي عيد في حياتي.

مساء الخير متأخر… بريح العود متبخر… أعزك وانت ما تدري… عيد مبارك من بدري.

قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وأنت بألف خير.

يا زهرة الفل قرب العيد يطل، أهنيك قبل الكل، وأقولك كل سنة وانت سيد الكل.

تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد.

تهنئة مليانة ورد وفلّ أرسلها قبل العيد يهلّ علشان أكون قبل الكلّ.

أتمنى لك عيداً فطر سعيداً ومباركاً، فالعيد من دونك لا أشعر بسعادته حقاً.

جعل الله فجر عيد الفطر نوراً وظهره سروراً وعصره استبشاراً ومغربه غفراناً وجعل لك دعوة لا ترد ووهبك رزق لا يُعَد وفتح لك باباً في الجنة لا يُسد، وكل عام وأنت بألف بخير.

لن يكون عيد الفطر جميل إلا بك، ولن تكون سعادتي كبيرة إلا بك، فأنت كُل الجمال وكُل السعادة، حفظك الله يا غالي.

رسائل واتساب تهنئة بعيد الفطر للأحباب

دعيت الله بشهره الكريم لعُمراً سعيداً بقربك وأن يجعلك من نصيبي وبالعيد أهنئك يا أغلى البشر.

كل عيد وأنت لربك طائع ولنبيك تابع ولدينك رافع ولأهلك نافع، عيد فطر مبارك، وكل عام وأنت بخير يا حب.

أين أنت يا حبيبي وتؤام روحي والنجم اللامع في حياتي، أين أنت يا أجمل بشر في العيد، أحبك يا حبيبي.

لا أتمنى أن أقول لك عيد سعيد، لكني أتمنى شيئًا واحدًا هو سعادة كل عيد بوجودك يا حبيبي.

بارك الله فيك وهنأك بأعياد مديدة، وألبسك من حصن نورة، وعيدك مبارك يا حبيبي.

كل عام وانت الحب والعيد السعيد، تفديك روحي وعمري الباقي.

أنت مستوطن قلبي أنت كل أيامي الحلوة أكيد، وأنت عيدي كل يوم.

لك بين نبض قلبي مسكن، ولك في ثنايا روحي طيف ولك في العيد صورة، عيد فطر سعيد حبيبي.

حبيبي الغالي، كل عام وأنت بقربي في كل عيد، كل عام وأنت الحب، وعيدك مبارك وسعيد.

عيد فطر مبارك لك وحدك يا حبيبي، لأنك أهديت لعمري الحياة، فأنت ابتسامة شفاهي، كل عام وأنت بخير.

لم أنسى تهنئتك بعيد الفطر السعيد هذه المرة ولن تسبقني بها، كل عام وانت حبيبي ونور عيني وقلبي.

جيت أسابق الساعات، لأهنئك بعيد الفطر وأقول كل عام وأنت بخير يا حبيبي، ويا نور عيني.

ادام الله لك الأعياد دهوراً و البسك من تقواه نوراً، عيدك مبارك وكل عام وانت بخير يا أجمل ما في الكون.

أنت عيدي وأجمل أيام العمر وأنت فرح قلبي وحظي الجميل، كُل عام وانت حبيبي ونور عيني.

أرسل لك همسة حب تغني لك مع لهفة قلبي التي تناديك وبعيد الفطر تهنئك، كل عام وانت الحب.

يا اللي عن عيني بعيد وفي قلبي عايش أكيد كل عيد فطر وانت أجمل وأسعد حبيب.

بجميع مفردات اللغة العربية أهنئك يا حبيبي بعيد الفطر، وأتمنى لك دوام السعادة والفرحة، فمرحى بالعيد مرحى بقربك.

اغلى الناس سميتك وبنص قلبي خليتك، وبنظر عيني حطيتك، و برسائل عيد الفطر هنيتك.

بعيد الفطر أقدم لك أعذب تهنئة لأعذب أحساس يا اللي غلاك ماله قياس، كل عام و أنت اسعد الناس.

هديتي لك زهرة بيضاء، فهي رجاء بأن تفتح لك صفحة جديدة بيضاء لتسامحني، عيد سعيد لك يا أغلى الناس.

وأخيراً تتمنى أسرة تحرير موقع كلمة دوت أورج لجميع الأمة الإسلامية أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يجمع كل مغترب بأهله، وأن يرد كل غائب أشتاق إليه أحبابه.