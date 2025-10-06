اجمل كلمات تهنئة عن يوم المعلم 2025 .. اذاعة مدرسية للطلاب

يعد يوم المعلم من أجمل المناسبات التي تجسد معاني الوفاء والاحترام لأصحاب الرسالة السامية الذين أفنوا حياتهم في سبيل تعليم الأجيال وبناء المستقبل، ففي كل عام، يتسابق الطلاب وأولياء الأمور وحتى المؤسسات لنشر كلمات الشكر والامتنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتفاءً بالمعلمين، الذين يمثلون رمز العطاء بلا حدود.

إذاعة مدرسية عن يوم المعلم

الفقرة الأولى: المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من علّم الناس الخير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

مديرنا الفاضل، معلمينا الكرام، زملائي الطلاب، يسعدنا أن نقدم لكم إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم المميز الذي نحتفي فيه بيوم المعلم، يوم الوفاء والعرفان لأصحاب الرسالة السامية.

الفقرة الثانية: القرآن الكريم

قال تعالى:

“يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ” (سورة المجادلة: 11)

صدق الله العظيم.

الفقرة الثالثة: الحديث الشريف

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

“إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.”

الفقرة الرابعة: كلمة عن المعلم

المعلم هو منارة تضيء دروب الجاهلين، وصوت الأمل في عقول الطلبة.

في هذا اليوم نقف وقفة إجلال وتقدير لمن غرس فينا حب التعلم، ومن جعل من أقلامنا جسوراً نحو المستقبل.

الفقرة الخامسة: الشعر

قال الشاعر:

قم للمعلم وفّه التبجيلا ** كاد المعلم أن يكون رسولا

أعلمت أشرف أو أجل من الذي ** يبني وينشئ أنفساً وعقولا

الفقرة الختامية

في الختام، نهدي لمعلمينا كل الحب والتقدير، وندعو الله أن يوفقهم لما فيه خير الأمة ومستقبلها.

حكمة عن هذا اليوم

الحكم والأقوال المأثورة حول المعلمين كثيرة، فقد أدرك الفلاسفة والمفكرون منذ القدم قيمة المعلم في بناء الحضارات. ومن أجمل الحكم التي يمكن أن تُقال في يوم المعلم:

من علمني حرفاً صرت له عبداً.

“المعلم هو الذي يزرع البذرة في أرض العقول لتنبت جيلاً يصنع المستقبل.”

التعليم مهنة الأنبياء، وصنعة القلوب والعقول.

كل مجتمع يكرم معلميه، يضمن لأبنائه طريق المجد والنهضة.

العلم نور والمعلم من يشعل الشمعة الأولى.

عبارات واقوال وكلمات