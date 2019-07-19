احتجاب القمر جزئياً بالتزامن مع مرور 50 عاماً من انطلاق مهمة أبولو 11 – حقائق غير معروفة عن رحلة الهبوط الأولي على القمر

حقائق عن مهمة أبولو 11

كان نيل أرمسترونغ يتدرب بكي يصير قائداً احتياطياً لمهمة Apollo 9 قبل عام من مهمته التاريخية في قيادة أبولو 11.

وقد قام بتنفيذ عملية محاكاة نموذجية للوحدة القمرية على ارتفاع 200 قدم، وفقد أرمسترونغ السيطرة على مركبته الجوية في قاعدة إلينغتون في هيوستن.

عند ارتفاع 200 قدم في الهواء، قرر أرمسترونغ القفز بمظلته، وبعدها ببضع ثوانِ فقط، تحطمت المركبة وأحترقت تماماً.

قال أرمسترونغ أن عمليات المحاكاة كانت أصعب بكثير من الهبوط الفعلي، لأن الاختبارات المرتبطة بالأرض تشمل حسابات الرياح والعواصف والاضطرابات وعوامل أخرى غير موجودة في البيئة الخالية من الهواء على القمر.

كاثرين جونسون

وهي عالمة الرياضيات في ناسا كاثرين جونسون، وكانت واحدة من بين قلة من النساء الأميركيات من أصل أفريقي يعملن “كجهاز كمبيوتر بشري” للفحص والتحقق من حسابات المهندسين في اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية (NACA)، وهي الوكالة التي سبقت وكالة ناسا.

حصلت على الميدالية الرئاسية للحرية في عام 2015 وتحولت قصة حياتها إلى فيلم “شخصيات خفية” في عام 2016.

مارغريت هاملتون

عالمة الكمبيوتر في ناسا “مارغريت هاملتون” أثناء تكريمها من قبل الرئيس أوباما، وهي عالمة الكمبيوتر قادت فريق ناسا الذي كتب نظام التوجيه والملاحة لمركبة أبولو الفضائية.

وقالت عن عملها في برنامج أبولو خلال مقابلة عام 2009: كنا أكثر الناس حظا في العالم؛ لم يكن هناك خيار سوى أن نكون روادا”.

حصلت هاملتون على ميدالية الحرية الرئاسية في عام 2016.

بعد خطوته الأولى التاريخية على سطح القمر، أمسك أرمسترونغ بحفنة من الصخور والتربة ووضعها في جيب بدلة الفضاء الخاصة به تحسبا لأي طارئ.

علق على أجواء القمر بالقول “إنه يتمتع بجمال تلقائي صارخ مثل الصحراء العليا للولايات المتحدة، وقال “لم يكن هناك غبار عند الركل”.

العلم الذي غرسه نيل أرمسترونغ وباز ألدرين كان من نوع فريد إذ كان قادرا على الرفرفة في أجواء قمرية خالية من الهواء.

استطاع طاقم أبولو جمع أكثر من 47 رطلاً من صخور وأتربة من القمر، وتم اكتشاف ثلاثة معادن من تلك العينات هي armalcolite, tranquillityite and .pyroxferroit، وتم تسمية armalcolite على اسم طاقم أبولو المكون من أرومسترونغ، ألدرين، وكولينز.

بعد ما خطا أول خطوة له على سطح القمر، أطلق أرمسترونغ جملة الشهيرة: “هذه خطوة صغيرة لرجل، قفزة عملاقة للبشرية”

في طريق العودة، حط طاقم أبولو في شمال المحيط الهادي في 24 يوليو 1969، وكان في استقبالهم عضو من البحرية الأميركية حاملا لهم (ولنفسه) ملابس عزل بيولوجية تحسبا لإصابتهم بأي كائنات من خارج كوكب الأرض.

ونقلوا بعد ذلك خلتل سفينة “يو أس أس هورنت” إلى قاعدة إلينغتون الجوية في هيوستن تكساس حيث قضى الرواد الثلاثة فترة الحجر الصحي البالغة 21 يوما، خلال فترة الحجر كان بمقدور الثلاثة التحدث إلى أهاليهم وإلى الرئيس ريتشارد نيكسون.

والجدير بالذكر أنه قيل أن الرئيس نيكسون كان أول إنسان يجري اتصالاً هاتفياً بالقمر، متواصلاً مع كل من أرمسترونغ وألدرين بعد دقائق فقط من هبوطهما على سطح القمر.