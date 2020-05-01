احذر: أحد أغراضك الشخصية قد ينقل كورونا إلى منزلك .. فما هو وكيف تتخلص منه؟
توصلت دراسة بالولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن الأحذية إحدى وسائل انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد العينات التي أخذها الباحثون من مختلف المناطق في مستشفى Huoshenshan الموجودة في مدينة ووهان الصينية، كما أخذ الباحثةن عينات من باطن أحذية الموظفين في العناية المركزة.
الأحذية تنقل كورونا
أخذ الباحثون خلال دراسة أجروها عدد من العينات من مستشفى في مدينة ووهان الصينية، ومن بين العينات، تم أخذ عينه من باطن أحذية العاملين بوحدات العناية المركزة، وخرج تحليلها إيجابي لوجود الفيروس، الأمر الذي دفع الباحثين لتأكيد انتشار الفيروس من خلال نعال الأحذية، وخلال التصريحات التي قامت بها المديرة الطبية المساعدة في الوقاية من عدوى كورونا “فيديا موني”، فقد أشارت إلى قدرة الفيروس على المكوث على الأسطح البلاستيكية “النعال” لمدة 3 أيام، وهي مدة تزيد عن تلك التي يستغرقها الفيروس في المكوث على الألياف الطبيعية.
إجراءات الوقاية
- استنادًا إلى النتائج السابقة، نصح الباحثون بضرورة تطهير نعال الأحذية للعاملين بالمستشفى قبل المغادرة.
- الأشخاص العاديين يمكنهم اتباع الآتي:
- خلع الأحذية بالخارج وتركها في الطين أو على مسافة من المنزل.
- تطهير الحذاء باستخدام الماء والصابون أو الكلور، والتخلص من القطعة المستخدمة في التطهير فور الانتهاء.
- ويساهم تجنب ملامسة الوجه بشكل فعال في تقليل فرص دخول الفيروس عن طريق فتحات العينين والأنف والفم، وفقًا لدكتور “وينر”.