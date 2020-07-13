اربح الآن مع مسابقة الحلم 2020 واشترك في السحب الجديد على جوائز الـ3.500.000$
بدأ القائمين على مسابقة الحلم 2020 للتحضير للسحب الجديد خلال الفترة المقبلة على جائزة الـ 100 ألف دولار أمريكي من جوائز مجموعها 3.5 مليون دولار، في الوقت الذي تم توزيع عدد من الجوائز الفردية الأسبوعية بقيمة 10000$، لتواصل المسابقة تحقيق مفاجآتها الأكبر والأضخم عالميًا، وسط أجواء من الحيادية والشفافية في عمليات السحب من أجل تحقيق العدالة بين جميع المشتركين، مع استبعاد جميع أقارب العاملين بالمسابقة.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020
جدير بالذكر أن مسابقة الحلم 2020 قامت بتوسيع قاعدة الاشتراك في المسابقة من جميع دول العالم بعدة طرق مختلفة من أجل التيسير على المواطنين من الاشتراك، وذلك عبر:
- إرسال رسالة نصية مدون بها كلمة حلم أو dream أو reve إلى الرقم المرادف لدولتك.
- الاتصال بالرقم المرادف لدولتك التابع لها شبكتك أو من خلال الرقم الدولي الموحد في حالة عدم وجود رقم لدولتك بين تلك الأرقام.
- الاشتراك من خلال ملء نموذج حلم عبر الموقع الرسمي للمسابقة على mbc.
- تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته على هاتفك والاشتراك من خلاله.
أرقام التواصل مع المسابقة من جميع الدول
وإليكم الآن جميع أرقام الاتصال من جميع الدول للاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول وفق كل شبكة محمول مختلفة، مع وجود رقم دولي موحد للدول الغير مدرجة:
- أرقام مسابقة الحلم من مصر:
- Etisalat 95450
Vodafone 95450
Orange 95450
- أرقام مسابقة الحلم من العراق:
- Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833 1200
- أرقام مسابقة الحلم من الأردن:
- Orange 98880
Umniah 98858
Zain 98858 70
- أرقام مسابقة الحلم من فلسطين:
- Jawwal 1623
Wataniya 6750
- أرقام مسابقة الحلم من سوريا:
- MTN 1736
Syriatel 1736
- أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا:
- Mauritel 1559
- أرقام مسابقة الحلم من المغرب:
- Inwi 9669
Orange 9669
- أرقام مسابقة الحلم من تونس:
- Tunisie Telecom 85988
Ooredoo 85988
ORANGE 85988
- أرقام مسابقة الحلم من الكويت:
- Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
gsm 4141
- أرقام مسابقة الحلم من السعودية:
- Mobily 650444
Zain 755505
Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074
- أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:
- Etisalat 6070
Du 3636
- أرقام مسابقة الحلم من البحرين:
- Batelco 94000
VIVA 98885
VIVA 98885
Batelco 94000
- أرقام مسابقة الحلم من عُمان:
- GSM 90434
100,000 دولار عدا ونقدا +
٥ جوائز ، ٥ وييكاند ، ٥ سحوبات ، ٥ رابحين
كل سبت ول ٥ اسابيع.. ١٠،٠٠٠ دولار بالجيب
للاشتراك اضغط على اللينك ⬇https://t.co/zmjl2RaGJa pic.twitter.com/ILrohXLlfO
— مسابقة الحلم (@Dream_MBC) July 9, 2020