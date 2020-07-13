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اربح الآن مع مسابقة الحلم 2020 واشترك في السحب الجديد على جوائز الـ3.500.000$

بواسطة Mohamed Sayed
اربح الآن مع مسابقة الحلم 2020 واشترك في السحب الجديد على جوائز الـ3.500.000$ اربح الآن مع مسابقة الحلم 2020 واشترك في السحب الجديد على جوائز الـ3.500.000$

بدأ القائمين على مسابقة الحلم 2020 للتحضير للسحب الجديد خلال الفترة المقبلة على جائزة الـ 100 ألف دولار أمريكي من جوائز مجموعها 3.5 مليون دولار، في الوقت الذي تم توزيع عدد من الجوائز الفردية الأسبوعية بقيمة 10000$، لتواصل المسابقة تحقيق مفاجآتها الأكبر والأضخم عالميًا، وسط أجواء من الحيادية والشفافية في عمليات السحب من أجل تحقيق العدالة بين جميع المشتركين، مع استبعاد جميع أقارب العاملين بالمسابقة.

1 طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020
2 أرقام التواصل مع المسابقة من جميع الدول

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020

جدير بالذكر أن مسابقة الحلم 2020 قامت بتوسيع قاعدة الاشتراك في المسابقة من جميع دول العالم بعدة طرق مختلفة من أجل التيسير على المواطنين من الاشتراك، وذلك عبر:

  • إرسال رسالة نصية مدون بها كلمة حلم أو dream أو reve إلى الرقم المرادف لدولتك.
  • الاتصال بالرقم المرادف لدولتك التابع لها شبكتك أو من خلال الرقم الدولي الموحد في حالة عدم وجود رقم لدولتك بين تلك الأرقام.
  • الاشتراك من خلال ملء نموذج حلم عبر الموقع الرسمي للمسابقة على mbc.
  • تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته على هاتفك والاشتراك من خلاله.
مسابقة الحلم 2019
اربح الآن مع مسابقة الحلم 2020 واشترك في السحب الجديد على جوائز الـ3.500.000$

أرقام التواصل مع المسابقة من جميع الدول

وإليكم الآن جميع أرقام الاتصال من جميع الدول للاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول وفق كل شبكة محمول مختلفة، مع وجود رقم دولي موحد للدول الغير مدرجة:

  • أرقام مسابقة الحلم من مصر:
  • Etisalat 95450
    Vodafone 95450
    Orange 95450
  • أرقام مسابقة الحلم من العراق:
  • Asiacell 2266
    Korek 2180
    Zain 2833 1200
  • أرقام مسابقة الحلم من الأردن:
  • Orange 98880
    Umniah 98858
    Zain 98858 70
  • أرقام مسابقة الحلم من فلسطين:
  • Jawwal 1623
    Wataniya 6750
  • أرقام مسابقة الحلم من سوريا:
  • MTN 1736
    Syriatel 1736
  • أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا:
  • Mauritel 1559
  • أرقام مسابقة الحلم من المغرب:
  • Inwi 9669
    Orange 9669
  • أرقام مسابقة الحلم من تونس:
  • Tunisie Telecom 85988
    Ooredoo 85988
    ORANGE 85988
  • أرقام مسابقة الحلم من الكويت:
  • Zain 96922
    VIVA 50640
    GSM 4141
    gsm 4141
  • أرقام مسابقة الحلم من السعودية:
  • Mobily 650444
    Zain 755505
    Zain 755505
    Mobily 650444
    LEBARA 313131
    Virgin Mobile 300300
    Thuraya 0088216101074
  • أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:
  • Etisalat 6070
    Du 3636
  • أرقام مسابقة الحلم من البحرين:
  • Batelco 94000
    VIVA 98885
    VIVA 98885
    Batelco 94000
  • أرقام مسابقة الحلم من عُمان:
  • GSM 90434

Mohamed Sayed
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