اربح الآن مع مسابقة الحلم 2020 واشترك في السحب الجديد على جوائز الـ3.500.000$

بدأ القائمين على مسابقة الحلم 2020 للتحضير للسحب الجديد خلال الفترة المقبلة على جائزة الـ 100 ألف دولار أمريكي من جوائز مجموعها 3.5 مليون دولار، في الوقت الذي تم توزيع عدد من الجوائز الفردية الأسبوعية بقيمة 10000$، لتواصل المسابقة تحقيق مفاجآتها الأكبر والأضخم عالميًا، وسط أجواء من الحيادية والشفافية في عمليات السحب من أجل تحقيق العدالة بين جميع المشتركين، مع استبعاد جميع أقارب العاملين بالمسابقة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020

جدير بالذكر أن مسابقة الحلم 2020 قامت بتوسيع قاعدة الاشتراك في المسابقة من جميع دول العالم بعدة طرق مختلفة من أجل التيسير على المواطنين من الاشتراك، وذلك عبر:

إرسال رسالة نصية مدون بها كلمة حلم أو dream أو reve إلى الرقم المرادف لدولتك.

الاتصال بالرقم المرادف لدولتك التابع لها شبكتك أو من خلال الرقم الدولي الموحد في حالة عدم وجود رقم لدولتك بين تلك الأرقام.

الاشتراك من خلال ملء نموذج حلم عبر الموقع الرسمي للمسابقة على mbc.

تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته على هاتفك والاشتراك من خلاله.

أرقام التواصل مع المسابقة من جميع الدول

وإليكم الآن جميع أرقام الاتصال من جميع الدول للاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول وفق كل شبكة محمول مختلفة، مع وجود رقم دولي موحد للدول الغير مدرجة:

أرقام مسابقة الحلم من مصر:

Etisalat 95450

Vodafone 95450

Orange 95450

Vodafone 95450 Orange 95450 أرقام مسابقة الحلم من العراق:

Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833 1200

Korek 2180 Zain 2833 1200 أرقام مسابقة الحلم من الأردن:

Orange 98880

Umniah 98858

Zain 98858 70

Umniah 98858 Zain 98858 70 أرقام مسابقة الحلم من فلسطين:

Jawwal 1623

Wataniya 6750

Wataniya 6750 أرقام مسابقة الحلم من سوريا:

MTN 1736

Syriatel 1736

Syriatel 1736 أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا:

Mauritel 1559

أرقام مسابقة الحلم من المغرب:

Inwi 9669

Orange 9669

Orange 9669 أرقام مسابقة الحلم من تونس:

Tunisie Telecom 85988

Ooredoo 85988

ORANGE 85988

Ooredoo 85988 ORANGE 85988 أرقام مسابقة الحلم من الكويت:

Zain 96922

VIVA 50640

GSM 4141

gsm 4141

VIVA 50640 GSM 4141 gsm 4141 أرقام مسابقة الحلم من السعودية:

Mobily 650444

Zain 755505

Zain 755505

Mobily 650444

LEBARA 313131

Virgin Mobile 300300

Thuraya 0088216101074

Zain 755505 Zain 755505 Mobily 650444 LEBARA 313131 Virgin Mobile 300300 Thuraya 0088216101074 أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:

Etisalat 6070

Du 3636

Du 3636 أرقام مسابقة الحلم من البحرين:

Batelco 94000

VIVA 98885

VIVA 98885

Batelco 94000

VIVA 98885 VIVA 98885 Batelco 94000 أرقام مسابقة الحلم من عُمان:

GSM 90434