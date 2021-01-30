ارقام شركات الشحن الجوي في الكويت لتوفير خدمات الشحن، حيث يوجد الكثير من شركات الشحن في الكويت التي تقدم الخدمات الخاصة بإرسال البضائع وكل المتعلقات التي يرغب بها كل الأشخاص المقيمين والمواطنين، ولهذا يبحث الكثير عن تلك الأرقام من أجل الحصول على استفسارات ومعرفة الأسعار والأوقات التي تستغرقها هذه الشحنات في الوصول للمكان المرجو، لذلك سنعرض لكم في هذا المقال كل الأرقام الخاصة بها.

ارقام شركات الشحن الجوي في الكويت

شركة النقل الجوي الكويتية هي واحدة من أكبر الشركات في الكويت، وهناك العديد من شركات النقل الجوي، والتي توفر أعلى مستوى من القوى العاملة ذات الخبرة الكبيرة والمعدات الحديثة والأجهزة، وكذلك كل احتياجات العملاء عالية الجودة من حيث الشحن ، ويمكن للشركات الكويتية الشحن إلى جميع أنحاء العالم ، لذلك سنزودكم بمعلومات أكثر تفصيلاً عن تلك الشركات والأرقام من أجل التواصل، وذلك على النحو التالي:

شركة الشحن السريع العالمى الرقم: +965 2434 1208.

شركة رجب للشحن الرقم: +965 2431 2004

شركة اسماء للشحن البري والبحري والجوي الرقم +965 504 99666.



الخطوط الجوية الكويتية مبنى الشحن الجوي الرقم: +965 2434 5555.

المجموعة الدولية للشحن من الكويت لدول الخليج وجميع دول العالم الرقم +965 6030 8003.

مؤسسة الرحال الدولية للشحن: الرقم: 66865903 – 50911138.

دي اتش ال إكسبريس: الرقم: +965 1808 345.



في نهاية المقال، لقد وفرنا لكم ارقام شركات الشحن الجوي في الكويت وذلك لتقديم خدمات الشحن لكافة أنحاء العالم بأسعار مناسبة للجميع، وفي أوقات قياسية.