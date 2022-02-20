استبدال رصيد الإجازات.. الحكومة الكويتية تعتمد الشروط وآلية التنفيذ خلال ساعات

أكدت عدة مصادر، أن الموافقة على قانون بيع الإجازات للموظفين سوف يكون على جدول أعمال مجلس الوزراء العادي الذي يُعقد غدًا الإثنين 21 فبراير 2022، حيث تُعلن الحكومة عن شروط استبدال رصيد الإجازات للموظفين وآلية التنفيذ، يُذكر أن الحكومة الكويتية قد تعهدت أمام مجلس الأمة بإصدار هذا القانون، والموافقة على مواد قانون الخدمة المدنية التي تخص ملف بيع الإجازات في الكويت.

ما هي شروط استبدال رصيد الإجازات في الكويت؟