استخراج بدل فاقد البطاقة المدنية تطبيق سهل.. مواطن كويتي أو وافد

كشفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت، عن طريقة استخراج بدل فاقد البطاقة المدنية للمواطن الكويتي أو للوافدين عبر تطبيق سهل للخدمات الحكومية الموحدة، حيث يتمكن المواطن الكويتي أو الوافد في دقائق التقديم على إصدار بطاقة مدنية بدل فاقد عبر هذا التطبيق الحكومي المتطور، يذكر أن الهيئة تُقدم أيضًا خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل عن طريق شركة توصيل متخصصة مقابل رسوم بسيطة.

استخراج بدل فاقد البطاقة المدنية عبر تطبيق سهل الحكومي

بالطبع أولى خطوات إصدار واستخراج بدل فاقد البطاقة المدنية (كويتي/وافد) هو الدخول على تطبيق سهل الحكومي الكويتي.

تختار خدمات.

تختار الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

تختار خدمة “بدل فاقد”.

تُدخل بعد ذلك الرقم المدني لصاحب البطاقة.

يتم تحويلك بعد ذلك لصفحة رسوم بدل فاقد البطاقة المدنية بالكويت.

يذكر أن تطبيق سهل يقدم عشرات الخدمات الحكومية، وتتواجد عليه خدمات كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.



خدمة إصدار بدل فاقد البطاقة المدنية في الكويت عبر تطبيق سهل، هي واحدة ضمن الكثير من الخدمات التي تُقدما الهيئة العامة للمعلومات المدنية عبر التطبيق، الذي يعتبر نقلة تقنية كبيرة، حيث يعزز تطبيق سهل الحكومي برامج الحكومة الكويتية نحو التحول الرقمي في البلاد.