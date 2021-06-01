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استخراج رخصة القيادة للوافدين في الكويت 2021.. ما هي شروط الحصول على الليسن لغير الكويتيين؟

بواسطة محمود عطا الله
شروط رخصة القيادة للوافدين الكويت شروط استخراج رخصة القيادة للوافدين الكويت

أصدرت الحكومة الكويتية عدة قرارات تخص استخراج رخصة القيادة للوافدين في الكويت، وقامت إدارت المرور في الكويت على الفور بتطبيق تلك القرارات، وبعدما كانت الليسن للمقيمين في الكويت تستمر لمدة طويلة من السنوات، أصبحت الآن مرتبطة بمدة الإقامة للوافد في الدولة، كما وضعت الدولة عدة شروط أخرى لاستخراج رخصة القيادة للوافدين، وتُصدر رخص القيادة إدارات المرور في المحافظات وهي: مرور الفروانية، مرور حولي، الأحمدي، مبارك الكبير، الجهرء، مرور العاصمة.

1 شروط استخراج رخصة القيادة للوافدين الكويت 2021
2 الفئات المستثناة من شرط استخراج رخصة القيادة للوافدين الكويت

شروط استخراج رخصة القيادة للوافدين الكويت 2021

  • أن يكون راتب الوافد المسجل في إذن العمل لا يقل عن 600 دينار كويتي.
  • أن يكون اوافد الرغب في استخراج الليسن حاصل على شهادة جامعية من الجامعات المعترف بها من قبل المؤسسات الكويتية.
  • أن يكون الوافد لدية إقامة قانونية ومضى منها سنتين كحد أدنى.
  • تُلغى الرخصة في حالة تغيير المهنة ولا يتم الحصول على الرخصة من جديد إلا بعد سنتين، وتلغى الرخصة تلقائيًا في حالة إلغاء الإقامة.

الفئات المستثناة من شرط استخراج رخصة القيادة للوافدين الكويت

الفئة الأولى وتستثني من شروط الإقامة والشهادة الجامعية والراتب وهي:
– المتزوجة من كويتي، أرملة الكويتي ومطلقة الكويتي ولديها أبناء.
– أزواج الكويتيات وأبناءهم.
– غير محددي الجنسية بشرط أن يكون لديهم بطاقة أمنية سارية.
– السائق والمندوب.
– الممرضين من الجنسين وفنيين المهن الطبية.

الفئة الثانية تُستثنى من شرط السنتين والراتب وهي:
– القضاة والخبراء والمستشارون.
– الأطباء والصيادللة.
– الصحفيون والإعلاميون.
– أعضاء هيئة التدريس الجمعي والمعاهد التطبيقية.

الفئة الثالثة مستثناة من شرط الإقامة سنتين وهم:
– أصحاب مهن محاسب بجميع مسمياته.
– مندوب بجميع مسمياته.
– المدراء بجميع مسمياتهم.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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