استخراج رخصة القيادة للوافدين في الكويت 2021.. ما هي شروط الحصول على الليسن لغير الكويتيين؟

أصدرت الحكومة الكويتية عدة قرارات تخص استخراج رخصة القيادة للوافدين في الكويت، وقامت إدارت المرور في الكويت على الفور بتطبيق تلك القرارات، وبعدما كانت الليسن للمقيمين في الكويت تستمر لمدة طويلة من السنوات، أصبحت الآن مرتبطة بمدة الإقامة للوافد في الدولة، كما وضعت الدولة عدة شروط أخرى لاستخراج رخصة القيادة للوافدين، وتُصدر رخص القيادة إدارات المرور في المحافظات وهي: مرور الفروانية، مرور حولي، الأحمدي، مبارك الكبير، الجهرء، مرور العاصمة.

شروط استخراج رخصة القيادة للوافدين الكويت 2021

أن يكون راتب الوافد المسجل في إذن العمل لا يقل عن 600 دينار كويتي.

أن يكون اوافد الرغب في استخراج الليسن حاصل على شهادة جامعية من الجامعات المعترف بها من قبل المؤسسات الكويتية.

أن يكون الوافد لدية إقامة قانونية ومضى منها سنتين كحد أدنى.

تُلغى الرخصة في حالة تغيير المهنة ولا يتم الحصول على الرخصة من جديد إلا بعد سنتين، وتلغى الرخصة تلقائيًا في حالة إلغاء الإقامة.

الفئات المستثناة من شرط استخراج رخصة القيادة للوافدين الكويت

الفئة الأولى وتستثني من شروط الإقامة والشهادة الجامعية والراتب وهي:

– المتزوجة من كويتي، أرملة الكويتي ومطلقة الكويتي ولديها أبناء.

– أزواج الكويتيات وأبناءهم.

– غير محددي الجنسية بشرط أن يكون لديهم بطاقة أمنية سارية.

– السائق والمندوب.

– الممرضين من الجنسين وفنيين المهن الطبية.

الفئة الثانية تُستثنى من شرط السنتين والراتب وهي:

– القضاة والخبراء والمستشارون.

– الأطباء والصيادللة.

– الصحفيون والإعلاميون.

– أعضاء هيئة التدريس الجمعي والمعاهد التطبيقية.

الفئة الثالثة مستثناة من شرط الإقامة سنتين وهم:

– أصحاب مهن محاسب بجميع مسمياته.

– مندوب بجميع مسمياته.

– المدراء بجميع مسمياتهم.