استخراج شهادة الإعفاء من التطعيم في الكويت.. وزارة الصحة تُجيب

أجاب مركز التواصل الحكومي في دولة الكويت عن الكثير من الأسئلة التي تشغل الجميع في الدولة بخصوص التطعيمات واللقاحات، خلال تلك الفترة الهامة والتي تأمل فيها دولة الكويت أن يتلقى الجميع التطعيم، هذا ونستعرض من خلال هذا الموضوع مكان استخراج شهادة الإعفاء من التطعيم في الكويت في حالة وجود سبب صحي يمنع التطعيم، هذا ويذكر أن الكويت قد اتخذت قرارها بمنع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية والمطاعم والمراكز الثقافية.

استخراج شهادة الإعفاء من التطعيم في الكويت

كل شخص متواجد في الكويت سواء مواطن أو وافد ولديه سبب صحي يمنعه من التطعيم، يجب أن يقوم باستخراج شهادة معتمدة بذلك من وزارة الصحة الكويتية، حتى يقدمها للجهات المختصة في حال طلبت منه، سواء عند دخول أحد المجمعات التجارية أو في حال السفر من وإلى الكويت، مكان استخراج شهادة الإعفاء من التطعيم في الكويت هو عيادة المسافر (الطب الإسلامي منطقة الصباح الصحية).