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استخراج شهادة الجنسية بصورة مؤقتة ليوم واحد للمشاركة في انتخابات الكويت 2020

بواسطة محمود عطا الله
استخراج شهادة الجنسية المؤقتة klma.org

أعلنت وزارة الداخلية، أنّه يمكن للمواطن الكويتي الذي فقد شهادة الجنسية الخاصة به، أو تعرضت شهادته للتلف، أنّ يستخرج شهادة جنسية مؤقتة ليوم واحد للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2020، حيث تعمل المراكز المتخصصة التابعة للداخلية على إصدار تلك الشهادات، والمستندات المطلوبة للشهادة المؤقتة عدد 2 صورة شخصية وإثبات شخصية..
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وقال العميد بدر البالول المدير العام لإدارة الجنسية ووثائق السفر، أن الراغبين في استخراج شهادة الجنسية عليهم بالتوجه إلى الإدارة العامة للجنسية، ومعهم إخطار بصمة وأربع صور شخصية وإثبات شخصي لصاحب المعاملة،

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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