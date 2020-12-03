استخراج شهادة الجنسية بصورة مؤقتة ليوم واحد للمشاركة في انتخابات الكويت 2020

أعلنت وزارة الداخلية، أنّه يمكن للمواطن الكويتي الذي فقد شهادة الجنسية الخاصة به، أو تعرضت شهادته للتلف، أنّ يستخرج شهادة جنسية مؤقتة ليوم واحد للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2020، حيث تعمل المراكز المتخصصة التابعة للداخلية على إصدار تلك الشهادات، والمستندات المطلوبة للشهادة المؤقتة عدد 2 صورة شخصية وإثبات شخصية..

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وقال العميد بدر البالول المدير العام لإدارة الجنسية ووثائق السفر، أن الراغبين في استخراج شهادة الجنسية عليهم بالتوجه إلى الإدارة العامة للجنسية، ومعهم إخطار بصمة وأربع صور شخصية وإثبات شخصي لصاحب المعاملة،