استخراج كرت الصحة في الكويت.. ما هي الأوراق المطلوبة؟

تجديد أو استخراج كرت الصحة للعاملين في الكويت هو أمر ومستند أساسي لكل العاملين في مجال متداولي الأغذية في الدولة، وعند تجهيز الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للعامل في منشأة غذائية، يجب أن تقوم بزيارة رابط حجز موعد كرت الصحة لحجز موعد للمراجعة في الوحدة الصحية التابع لها، لستخراج الشهادة، حيث تُطبق وزارة الصحة الكويتية نظام حجز المواعيد على كل الراغبين في مراجعة فروعها، حيث لا يتم استقبال أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كرت الصحة الكويت

إذن العمل.

أصل وصورة البطاقة المدنية.

أصل وصورة جواز السفر.

صورة ترخيص لصحة للمنشأة.

صورة اعتماد التوقيع.

عدد 1 صورة شخصية لصاحب الشهادة الصحية.

رابط حجز موعد كرت الصحة الكويت

توفر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة خدمة “مواعيدي”، والتي من خلالها تستطيع حجز مواعيد مراجعة مؤسساتها الصحية المتنوعة، حيث تختار من منصة مواعيدي خدمة حجز موعد متداولي الأغذية، ثم تُكمل بعد ذلك الخطوات والبيانات المطلوبة حتى تحصل على باركود المراجعة، رابط حجز موعد لشهادة الصحية الكويت هو:

https://www.moh.gov.kw/ar/Pages/Default.aspx

عليك أن تحتفظ بباركود حجز الموعد على هاتفك الجوال حتى موعد المراجعة، والتي يجب أن تتخذ وقتها كل الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على سلامة الجميع.