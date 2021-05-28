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استخراج كرت الصحة في الكويت.. ما هي الأوراق المطلوبة؟

بواسطة محمود عطا الله
الاوراق المطلوبة استخرج كارت صحة الكويت الاوراق المطلوبة استخرج كارت صحة الكويت

تجديد أو استخراج كرت الصحة للعاملين في الكويت هو أمر ومستند أساسي لكل العاملين في مجال متداولي الأغذية في الدولة، وعند تجهيز الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للعامل في منشأة غذائية، يجب أن تقوم بزيارة رابط حجز موعد كرت الصحة لحجز موعد للمراجعة في الوحدة الصحية التابع لها، لستخراج الشهادة، حيث تُطبق وزارة الصحة الكويتية نظام حجز المواعيد على كل الراغبين في مراجعة فروعها، حيث لا يتم استقبال أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق.

1 الأوراق المطلوبة لاستخراج كرت الصحة الكويت
2 رابط حجز موعد كرت الصحة الكويت

الأوراق المطلوبة لاستخراج كرت الصحة الكويت

  • إذن العمل.
  • أصل وصورة البطاقة المدنية.
  • أصل وصورة جواز السفر.
  • صورة ترخيص لصحة للمنشأة.
  • صورة اعتماد التوقيع.
  • عدد 1 صورة شخصية لصاحب الشهادة الصحية.

رابط حجز موعد كرت الصحة الكويت

توفر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة خدمة “مواعيدي”، والتي من خلالها تستطيع حجز مواعيد مراجعة مؤسساتها الصحية المتنوعة، حيث تختار من منصة مواعيدي خدمة حجز موعد متداولي الأغذية، ثم تُكمل بعد ذلك الخطوات والبيانات المطلوبة حتى تحصل على باركود المراجعة، رابط حجز موعد لشهادة الصحية الكويت هو:
https://www.moh.gov.kw/ar/Pages/Default.aspx
عليك أن تحتفظ بباركود حجز الموعد على هاتفك الجوال حتى موعد المراجعة، والتي يجب أن تتخذ وقتها كل الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على سلامة الجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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