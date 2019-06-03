استطلاع رؤية هلال شهر شوال .. تحري الهلال لعيد الفطر المحكمة العليا ودار الفتاء

ترقب استطلاع رؤية هلال شهر شوال 1440، تعلن المحكمة العليا السعودية ودار الإفتاء المصرية نتيجة تحري رؤية هلال عيد الفطر المبارك لتحديد أول أيام عيد الفطر والمتمم لشهر رمضان الكريم، عبر اللجان الشرعية المنتشرة بالعديد من المناطق في كل دولة، بجانب دعوة المحكمة العليا للمسلمين داخل المملكة بتحري رؤية الهلال، وسنرصد كذلك نتيجة استطلاع رؤية هلال العيد في الإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق والأردن ولبنان وسوريا والبحرين، واليمن وفلسطين، وفي السودان وليبيا والجزائر وتونس والمغرب، وسنرفق لكم البيانات الصادرة عن الجهات الشرعية بكل دولة.

تحري رؤية هلال شهر شوال في السعودية

تضارب الأنباء التي ترد نتيجة استطلاع رؤية هلال عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية، في انتظار صدور بيان المحكمة العليا لتحديث ثبوت رؤية هلال شهر شوال من عدمه، حيث نقلت الصحف السعودية تعذر رؤية الهلال في سدير، ورؤيته في تمير ونحن نترقب القرار النهائي

نتيجة استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شوال