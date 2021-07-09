استطلاع هلال ذي الحجة 1442/2021.. نتيجة الرؤية وتحري غرة الشهر في السعودية والكويت والإمارات وقطر

نستعرض من خلال هذا التقرير نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة 1442/2021 في السعودية، وموعد الأول من ذي الحجة في الكويت والإمارات وقطر، هذا ومن الجدير بالذكر أن معظم الدول الإسلامية والعربية تتبع المملكة العربية السعودية في موعد 1 ذي الحجة من كل عام، وذلك حتى يتفق الجميع في موعد يوم عرفات.

أول ذي الحجة 1442/2021 فلكيًا في السعودية

تقول الحسابات الفلكية الدقيقة، أن شهر ذي القعدة، سوف ينتهي كامل العدة عن 30 يومًا، وأن أخر أيام هذا الشهر هو يوم السبت 10 يوليو 2021، بينما يبدأ أول ذي الحجة في السعودية والكويت وقطر والإمارات يوم الأحد 11 يوليو، وتضيف الحسابات الفلكية الدقيقة، أن وقفة عرفات هذا العام سوف تُصادف يوم الإثنين 19 يوليو، ليكون أول أيام عيد الأضحى هو يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة 1442/2021 في السعودية

تعتمد السعودية في تحديد بدايات الشهور الهجرية على رؤية الهلال، وقد دعت المحكمة العليا السعودية الجميع لتحري هلال ذي الحجة 1442 مساء اليوم الجمعة 29 ذي القعدة 1442، وكانت نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة في السعودية والكويت والإمارات وقطر، تعذر رؤية الهلال مساء يوم الجمعة، أن يوم الأحد هو أول ذي الحجة، والثلاثاء 20 يوليو 2021 هو أول أيام عيد الأضحى، لكن ننتظر البيان الرسمي من المحكمة العليا.