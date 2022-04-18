استعادة كلمة المرور بموقع البوابة التعليمية البحرين

استعادة كلمة المرور لحساب البوابة التعليمية أمرٌ طالما يحتاجه الطلاّب لأسباب فقدان كلمة السر الخاصة بهم إلا اننا في هذا الشرح عبر كلمة دوت أورج نضع بين أيديكم طريقة بسيطة وسهلة جداً لاستفادة جميع الطلاب الذين يرغبون باستعادة كلمة المرور لحساب البوابة التعليمية مملكة البحرين ذاتياً.

استعادة كلمة المرور على موقع البوابة التعليمية البحرين