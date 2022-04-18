استعادة كلمة المرور بموقع البوابة التعليمية البحرين

استعادة كلمة المرور لحساب البوابة التعليمية أمرٌ طالما يحتاجه الطلاّب لأسباب فقدان كلمة السر الخاصة بهم إلا اننا في هذا الشرح عبر كلمة دوت أورج نضع بين أيديكم طريقة بسيطة وسهلة جداً لاستفادة جميع الطلاب الذين يرغبون باستعادة كلمة المرور لحساب البوابة التعليمية مملكة البحرين ذاتياً.
استعادة كلمة المرور على موقع البوابة التعليمية البحرين
- ندخل في البداية على موقع البوابة التعليمية الخاص بمملكة البحرين
- في حال نسيان كلمة المرور قم باختيار خيار نسيت كلمة المرور؟
- سوف يطلب منك النظام إدخال إسم المستخدم ويكون الرقم الشخصي لك في خانة جديدة تظهر على البوابة التعليمية
- بمجرد ادخال اسم المستخدم وهو الرقم الشخصي أضغط على خيار إرسال
- سوف تستلم لينك على الإيميل المسجل به في البوابة التعليمية كونك قدمت طلب استعادة كلمة مرور لحسابك عليها
- قم بفتح الخيار الذي وصلك عبر اللينك وبالتالي سيتم إعادة توجيهك لصفحة إعادة تعيين كلمة مرور جديدة
- بمجرد تسجيل كلمة مرور جديدة ونضغط إرسال نكون بهذه الطريقة قمنا باستعادة كلمة المرور ذاتياً.