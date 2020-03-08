استعلام عن إيقاف خدمات والتعاميم الأمنية من موقع ابشر وزارة الداخلية

خدمة استعلام عن إيقاف خدمات عبر الاستعلام عن التعاميم الأمنية من بوابة أبشر الإلكترونية، والتي تقدمها وزارة الداخلية لخدمة المواطن والمقيم، للتعرف عن ما إذا كانت هناك مخالفات أو أحكام قضائية قد ينتج عنها إيقاف الخدمات، وبرقم الهوية أو رقم الإقامة، سنتعرف على خطوات أو طريقة الاستفسار عن إيقاف الخدمات، والتي قد تعيق المواطن أو المقيم في إنهاء العديد من الإجراءات مثا تجديد الرخص.

تحديث: قد يكون شرح الاستعلام عن التعاميم الأمنية وإيقاف الخدمات المبين أدناة قد اختلف عن الطريقة المتاح الاستعلام بها حالياً، خاصةً بعد تخصيص موقع أبشر الأفراد والأعمال لتقديم كافة نتائج الاستعلامات والاستفسارات عن خدمات المواطنين والمقيمين مثل تجديد الإقامة ورخص القيادة والمخالفات المرورية وغيرها، ويجب حاليا تسجيل حساب مستخدم على موقع وزارة الداخلية لإتمام عملية الاستعلام، ومن بوابة خدماتي سيمكن تنفيذ خدمة استعلام عن إيقاف خدمات.

وزارة الداخلية وفرت خدمة استعلام عن إيقاف خدمات بعد الدخول على موقع أبشر للخدمات الإلكترونية، واختيار خدمة استعلام عن التعاميم الأمنية، وبالتالي يتمكن المواطن والمقيم، من معرفة إذا ما كانت هناك تعاميم أمنية مسجلة على رقم هويته أو رقم رخصة الإقامة، واستعراض تفاصيل تلك التعاميم .

خطوات استعلام عن إيقاف خدمات

بوابة الاستعلام الإلكترونية من موقع وزارة الداخلية، ومن خلال الخدمات العامة يتم الدخول على خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية أو السجل المدني، ويجب تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، من حساب المستخدم على أبشر، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن التعاميم الأمنية

إدخال بيانات الاستعلام المطلوبة لاستكمال التعرف على ما إذا كانت هناك تعاميم مسجلة على رقم الهوية أو رقم الإقامة، وبالتالية استعراض تفاصيل تلك الخدمات للتعرف على سبب إيقاف الخدمات.

خدمة الاستعلام عن التعاميم

الاستفادة من خدمة الاستعلام عن التعاميم الأمنية توفر للمواطن أو المقيم، عدم التعرض لوقف الخدمات بشكل مفاجئ، وذلك قد يحدث نتيجة عدم سداد المخالفات المرورية أو صدور أحكام قضائية أو تنفيذ، وغيرها من المخالفات التي يترتب عليها إيقاف الخدمات.