استعلام عن فاتورة فيفا الكويت VIVA وطريقة دفع فواتير فيفا عبر موقع شركة فيفا للاتصالات

شركة فيفا للاتصالات VIVA تقدم لجميع عملائها خدمة استعلام عن فاتورة فيفا الكويت برقم الهوية أو رقم الموبايل وأيضا دفع فواتير فيفا وذلك من خلال موقع شركة فيفا للاتصالات أو من خلال تطبيق VIVA للمويابل علي متجر جوجل بلاي Google Play أو من متجر آب ستور App Store، تسعي شركة VIVA للاتصالات جاهدة لتواكب التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين، بالإضافة أيضا للعديد من الخدمات التي سنتطرق إلي شرحها من خلال هذا المقال.

شركة فيفا للاتصالات VIVA هي شركة كويتية تم تأسيسها في 22 يوليو لعام 2008، ومنذ ذالك التاريخ قد أثبتت نفسها واكتسبت ثقة جميع عملائها وذلك عن طريق التطور السريع الذي شهدته الشركة من خدمات وسرعة أنترنت، بالإضافة إلى خدمة العملاء والدعم الفني المباشر لتلقي جميع الاستفسارات واستعلام عن فاتورة فيفا الكويت لجميع العملاء.

استعلام عن فاتورة فيفا الكويت

الاستعلام عن فواتير فيفا هي احدي الخدمات التي يقدمها موقع شركة فيفا للاتصالات VIVA لعملائها، وتتلخص هذه الخدمة في معرفة قيمة فاتورة الجوال الخاص بك بشكل مفصل، بالإضافة إلى أتاحت الشركة للعديد من طرق سداد فاتورة فيفا المختلفة.

يمكنكم عن فاتورة فيفا الكويت من خلال زيارة رابط موقع شركة فيفا للاتصالات وكتابة رقم الموبايل الخاص بكم، كما يمكنكم أيضا زيارة رابط فاتورتي الإلكترونية للأشراك في الخدم التي تتيح لك إرسال فواتير فيفا إلى بريدك الإلكتروني، وذالك باتباع خطوات بسيطة.

سجل دخولك إلى بوابة VIVA للخدمة الذاتية. حدث عنوان بريدك الإلكتروني. استلم ملخص فواتيرك عبر البريد الإلكتروني.

طريقة دفع فواتير فيفا

أتاحت شركة فيفا للاتصالات العديد من طرق الدفع السهلة التي تمكنكم من تسديد فواتير فيفا بكل سهولة وفي أي مكان، فمن خلال زيارة رابط قنوات الدفع فواتير فيفا الكويت، يمكنكم التعرف علي طرق الدفع المختلفة لقيمة فاتورة الموبيل ومنها.

الدفع عن طريق تطبيق VIVA للهواتف الذكية. الدفع بواسطة حساب مصرفي. الدفع عن طريق أجهزة الدفع السريع. الدفع عن طريق فروع VIVA.

كما يمكنكم من خلال الرابط في الأعلى مشاهدة فيديوهات توضيحية لعمليات الدفع المختلفة، وذلك حتي يسهل عليكم دفع فواتير فيفا وأيضا استعلام عن فاتورة فيفا الكويت عن طريق موقع شركة فيفا للاتصالات.