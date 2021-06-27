استعلام نتائج اختبار القدرات 2021 لطلاب الكويت وحساب المعدل المكافئ للجامعات

يعتبر اختبار القدرات الأكاديمية من أهم الاختبارات التي يتم على طلاب الثانوية العامة بدولة الكويت التقدم لها، واجتيازها استعدادًا للالتحاق بمرحلة التعليم الجامعي، ويتم بناء على نتيجة هذا الاختبار، بجانب عدد من العوامل الأخرى، تحديد نتيجة قبول الطلاب بمختلف التخصصات في مرحلة التعليم الجامعية، حيث يتم من خلال نتيجة الاختبار، حساب المعدل المكافئ، للالتحاق بمختلف التخصصات العلمية والأدبية في الجامعات الكويتية، وتقوم الجهات المنظمة بهدف التيسير على الطلاب توفير رابط استعلام نتائج اختبار القدرات 2021، للإطلاع على النتائج بكل سهولة فور ظهورها.

استعلام نتائج اختبار القدرات 2021

تتيح الجهات المنظمة لاختبار القدرات الأكاديمية في دولة الكويت، لجميع الطلاب ممن تقدموا لأداء الاختبار وينتظرون النتيجة، إمكانية استخراجها بكل سهولة بعد الإعلان عن ظهورها من خلال اتباع التعليمات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة استخراج النتائج.

قم في اسم المستخدم بإدخال الرقم المدني الخاص بالطالب.

قم في خانة كلمة المرور، بإدخال الحروف الخمسة الأخيرة من رقم البطاقة المدنية.

قم بعد الانتهاء بمراجعة البيانات التي قمت بإدخالها.

قم بالنقر على عرض نتائج الاختبارات.

انتظر حتى تقوم المنصة بتحميل بيانات النتائج المطلوبة.

اختبار القدرات العلمية والأكاديمية

يعد اختبار القدرات العلمية والأكاديمية، الذي يتم تنظيمه بدولة الكويت للطلاب من خريجي الثانوية العامة، من أهم الاختبارات التي يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت اجتيازها، ويشمل هذا الاختبار مواد “اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات واللغة الفرنسية والكيمياء”، ويتم من خلال هذا الاختبار، تحديد مستوى الطالب، كما يدخل في حساب المعدل المكافئ لدخول الجامعات، والذي يتم الاعتماد عليه في نظام الدولة، ويتم من خلال الاختبار تحقيق الآتي:

الإطلاع على مستوى الطلاب في عدد من المقررات الدراسية الأكاديمية، وبالتالي مساعدة الطلاب في اختيار التخصصات المناسبة. تمكين الطلاب ومساعدتهم في التخلص من العقبات الدراسية، وذلك من خلال المساعدة التي يتم تقديمها في عدد من المواد الأكاديمية. التفضيل بين الطلاب المتقدمين للتسجيل في الجامعة الكويتية.

حساب المعدل المكافئ

المعدل المكافئ هو النسبة المكافئة للطلاب المتقدمين للتسجيل في مختلف الكليات بدولة الكويت، ويدخل في حساب المعدل المكافئ “نسبة الطلاب في الثانوية العامة ونسبة اختبار القدرات العلمي والأكاديمي”، ويختلف حساب المعدل من كلية إلى أخرى بناء على اختلاف قانون الأوزان والنسب الخاص بكل كلية، وأغلب الجامعات العلمية بالكويت، تشترط على الطلاب المتقدمين، ضرورة اجتياز اختبار القدرات العلمية والأكاديمية حتى تقوم الجامعة بقبولهم.