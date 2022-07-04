استقدام العمالة بنسبة كاملة لهذه الفئة من الشركات بدولة الكويت

في إطار تنظيم سوق العمل بدولة الكويت، أعلن مصدر مسئول لجريدة الأنباء الكويتية، أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستناقش من خلال مجلس إدارتها مجموعة من المقترحات في مقدمتها فتح باب استقدام العمالة من الخارج لكافة الشركات والمؤسسات التي تأتي ضمن التصنيف الأول في تقدير الاحتياجات بشكل كامل، وفي إطار شروط محددة منها منع تحويل العمالة إلا بعد 3 سنوات.
استقدام العمالة بنسبة كاملة لشركات الفئة الأولى
وبين المصدر أن الآليات التي سوف تقوم بتطبيقها القوى العاملة لتنظيم عملية استقدام العمالة من الخارج، سوف تكون بشروط تمنع استغلال البعض ميزة استقدام العمالة في جلب عمالة غير مطلوبة بالفعل بالشركات، ولذلك سوف يمنع التحويل إلا بعد ثلاثة سنوات، ولن يتمكن تحويل العمالة خارج الشركة التي جاء للعمل بها.
هذه الشروط سوف تساهم في الحد من العمالة الهامشية بسوق العمل الكويتي، وكذلك سوف تقلل من الخلل في التركيبة السكانية بدولة الكويت.
الشركات والأنشطة المصنفة ضمن الفئة الأولى
وتضم الشركات التي ستخضع للمقترح الجديد والتي تأتي ضمن تصنيف الفئة الأولى 21 نشاط هما:
1 – الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بما لا يقل عن 25%.
2 – المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة.
3 – المختبرات والصيدليات الطبية والرعاية المنزلية (مهن فنية متخصصة).
4 – البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق.
5 – الجامعات والكليات الأهلية.
6 – المدارس الخاصة ومعاهد التدريب الأهلية (الهيئة التدريسية).
7 – دور الحضانة (مهن فنية).
8 – الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري.
9 – المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.
10 – شركات الطيران المحلية والأجنبية ووكلاء الخطوط الجوية والبحرية.
11 – المكاتب الاستشارية الهندسية والقانونية والمالية (مهن فنية متخصصة).
12 – مكاتب المحطات الإعلامية الداخلية والخارجية.
13 – الزراعة والصيد والرعي.
14 – دور الصحافة والقنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمجلات الورقية والإلكترونية غير الإعلانية.
15 – وكلاء السيارات المعتمدون.
16 – البصريات (مهن فنية متخصصة).
17 – شركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
18 – تدريب الطيران شراعي وتدريب قفز حر (مهن فنية).
19- المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار.
20 – اليخوت وقوارب النزهة التي لا تقل عن طول 60 قدما.
21 – قوائم المتميزين وفقا للائحة تصنيف الشركات بالقطاعين الأهلي والنفطي وفق القرار الإداري 1023 لسنة 2016.