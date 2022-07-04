استقدام العمالة بنسبة كاملة لهذه الفئة من الشركات بدولة الكويت

في إطار تنظيم سوق العمل بدولة الكويت، أعلن مصدر مسئول لجريدة الأنباء الكويتية، أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستناقش من خلال مجلس إدارتها مجموعة من المقترحات في مقدمتها فتح باب استقدام العمالة من الخارج لكافة الشركات والمؤسسات التي تأتي ضمن التصنيف الأول في تقدير الاحتياجات بشكل كامل، وفي إطار شروط محددة منها منع تحويل العمالة إلا بعد 3 سنوات.

استقدام العمالة بنسبة كاملة لشركات الفئة الأولى

وبين المصدر أن الآليات التي سوف تقوم بتطبيقها القوى العاملة لتنظيم عملية استقدام العمالة من الخارج، سوف تكون بشروط تمنع استغلال البعض ميزة استقدام العمالة في جلب عمالة غير مطلوبة بالفعل بالشركات، ولذلك سوف يمنع التحويل إلا بعد ثلاثة سنوات، ولن يتمكن تحويل العمالة خارج الشركة التي جاء للعمل بها.

هذه الشروط سوف تساهم في الحد من العمالة الهامشية بسوق العمل الكويتي، وكذلك سوف تقلل من الخلل في التركيبة السكانية بدولة الكويت.

الشركات والأنشطة المصنفة ضمن الفئة الأولى

وتضم الشركات التي ستخضع للمقترح الجديد والتي تأتي ضمن تصنيف الفئة الأولى 21 نشاط هما: