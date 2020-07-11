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استلام رخص القيادة المُجددة من المجمعات التجارية (الافنيوز، مجمع الكوت، المارينا)

بواسطة محمود عطا الله
استلام رخصة القيادة الافنيوز استلام رخصة القيادة الافنيوز

في خبر سار لمن قاموا بتجديد رخصة القيادة عبر خدمة الإنترنت online، قال قطاع المرور في وزارة الداخلية الكويتية أنه يُمكن لمن جددوا رخصة القيادة إلكترونيًا من المواطنين والمقيمين الحصول على الرخص الجديدة عبر عدد من المجمعات التجارية في الكويت، حيث تم توفير أجهزة رخص القيادة المُجددة في مجمعات الافنيوز ومجمع الكوت ومجمع المارينا، ويتم الصرف بداية من يوم الأحد 12 يوليو 2020.

كيفية استلام رخصة القيادة من الافنيوز والكوت والمارينا مول

يتم استلام البطاقة المدنية من مجمع الأفنيوز ومجمع الكوت والمارينا عن طريق البطاقة المدنية ويجب أن تكون البطاقة بها الشريحة الذكية، ومواعيد تسليم الرخص من الساعة 10 صباحُا حتى الخامسة مساء، تأتي تلك الخطوة من إدارة المرور ووزارة الداخلية الكويتية للقضاء على طوابير الانتظار على مقرات قطاع المرور بالوزارة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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