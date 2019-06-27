اسماء بنات من القران الكريم

نقدم لمتابعينا وزورانا الكرام أسماء بنات مستوحاة من القرآن الكريم، حيث يمكن لكلاً من الإباء والأمهات في جميع الدول الإسلامية والعربية وحتي الأجداد من الرجال والنساء الاختيار ما بين هذه الأسماء حيث نتمنى من متابعينا الأعزاء الاختيار الصحيح والسليم في تنقية اسم مناسب لموالدتك الجديدة حيث تعتبر أسماء بنات مقتبسة من القران الكريم من الكلمات التي يوجد عليها بحث كبير علي محركات البحث علي شبكة الأنترنت، لذلك بحثنا على شبكة المعلومات الدولية للإنترنت عن أفضل أسامي البنات من القرآن الكريم جميلة لمن اقتربت زوجة كل شخص حول العالم الإسلامي علي الولادة نقدم أليكم مجموعة جديدة ومميزة من الأسماء الدينية المنتقاة بعناية شديدة بداخل كتاب القرآن الكريم مع التفسير لتلك الأسماء حتي تستطيع كل أم أو أب أيضا الاختيار بكل سهولة بين تلك الأسماء، حيث قال الله تعالي في كتابه العزيز ( يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور)صدق الله العظيم، لذا يجب أن نحمد الله تبارك وتعالي علي الرزق والصحة والعافية التي رزقنا بها، حيث هناك الكثير من الأشخاص المتزوجين يتمنون أن يكون دليهم زرية صالحة ولا يفوقهم الحظ في تلك الحياة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم أسماء بنات من القرآن الكريم فرجاء من متابعي موقع كلمة دوت أورج قراءة السطور القادمة.

أسماء بنات من القرآن الكريم

بحثنا لكم بداخل القران الكريم عن أسماء البنات المميزة التي تلبي وترضي جميع الأذواق من المتزوجين والمتزوجات في مختلف الدول الإسلامية بمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، حيث يمكن لهؤلاء المتزوجون حديثا الاختيار بين تلك الأسماء ومعرفة اسم السورة وتفاصيل بسيطة عن الاسم بداخل كل أية كريمة والآن نترككم حول هذه الأسماء المنتقاة والمميزة أسماء جديدة وإسلامية وموجودة في القران الكريم والتي يفضلها الكثير من الإباء والأمهات حتي تصبح أسماء مودرن ومميزة جدا والآن نترككم مع تلك الأسماء المذكورة في كتاب الله عز وجل.

براءة: (براءة من الله). سورة التوبة رحيق: (يسقون من رحيق مختوم). سورة المطففين رميم: (من يحيي العظام وهي رميم). سورة يس أفنان: (ذَوَاتَا أَفْنَانٍ). سورة الرحمن إشراق: (بِالَعِشِّي َوالإِشْرَاقِ) سورة ص دانية: (وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ). سورة الأنعام حنين: (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ). سورة التوبة حور: (مُتَّكِئِينَ على سُرُرٍ مصفوفة وزوجناهم بِحُورٍ عِينٍ). سورة الطور إستبرق: (مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ). سورة الرحمن ضحى: (أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ). الأعراف إرم: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ‏)‏. سورة الفجر

وختام رحلتنا البسيطة بداخل أسماء بنات جميلة من القران الكريم أحضرنا لكم أفضل أسامي البنات من القرآن الكريم جميلة كما سنقوم مستقبلا بتقديم المزيد من الأسامي الإسلامية ومعانيها حتي نسهل الأمر علي جميع المتزوجين لذا يجب حفظ رابط هذا المقال لمتابعة العديد من المقالات من هذا النوع لتقديم مجموعة اخري من الأسماء الواردة في القران الكريم والسنة، وفي النهاية وفقكم الله وهداكم ورزقكم الذرية الصالحة التي تنفعكم في الدنيا والأخرة.