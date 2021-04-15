طلب استخراج شهادة بيانات عامل أون لاين من القوى العاملة

نستعرض من خلال هذا التقرير طريقة وخطوات تقديم طلب إصدار شهادة بيانات عامل أون لاين عبر نظام أسهل التابع للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، حيث يًقدم نظام أسهل عشرات الخدمات الإلكترونية في طفرة كبيرة مقدمة من القوى العاملة، وتتم كافة خطوات الحصول على شهادة البيانات إلكترونيًا بكل يسر وسهولة، هذا وجاء تدشين نظام أسهل ضمن خطة الهيئة لتعزيز التوجه في دولة الكويت نحو برنامج التحول نحو الحكومة الرقمية.
خطوات استخراج شهادة بيانات عامل من نظام أسهل
- أولى خطوات استخراج شهادة بيانات عامل من القوى العاملة أون لاين عبر نظام أسهل هو التوقع موقع القوى العاملة الكويتية.
- رابط الهيئة هو manpower.gov.kw
- تختار من القائمة الرئيسية “الخدمات الإلكترونية”.
- تختار نظام أسهل.
- من القائمة الجانبية تختار خدمات العمالة الوافدة.
- ثم تختار طلب اصدار شهادة بيانات عامل.
- تختار تقديم طلب.
- تظهر بعد ذلك بيانات عمال الملف وتختار العامل المراد لتلك المعاملة.
- تتوفر لك إمكانية تحديد تفاصيل الكشف.
- بعد تقديم الطلب بنجاح، تستكمل خطوات الطلب.
- تذهب إلى خدمة دفع المعاملات ثم دفع ثم استعلام، وتقوم بالدفع عن طريق اختيار الطلب الذي يستحق دفع رسومه.
- بعد ذلك يمكنك متابعة طلب وطباعة بيانات الطلب.