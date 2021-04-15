طلب استخراج شهادة بيانات عامل أون لاين من القوى العاملة

نستعرض من خلال هذا التقرير طريقة وخطوات تقديم طلب إصدار شهادة بيانات عامل أون لاين عبر نظام أسهل التابع للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، حيث يًقدم نظام أسهل عشرات الخدمات الإلكترونية في طفرة كبيرة مقدمة من القوى العاملة، وتتم كافة خطوات الحصول على شهادة البيانات إلكترونيًا بكل يسر وسهولة، هذا وجاء تدشين نظام أسهل ضمن خطة الهيئة لتعزيز التوجه في دولة الكويت نحو برنامج التحول نحو الحكومة الرقمية.

خطوات استخراج شهادة بيانات عامل من نظام أسهل