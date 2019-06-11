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اعرف نتائج يانصيب معرض دمشق 2019 وارقام البطاقات الرابحة diflottery

كتب حسن سالمفي آخر تحديث
اعرف نتائج يانصيب معرض دمشق 2019 وارقام البطاقات الرابحة diflottery
يانصيب معرض دمشق

نعلن لكم نتائج يانصيب معرض دمشق لهذا العام في الاصدار رقم 21 و22، حيث يمكن للمتقدمين معرفة النتائج من خلال رقم البطاقة الحاصل عليها، وذلك بعد أن اعلنت قناة سوريا الفضائية عن ظهور نتائج الفائزين بسحب البطاقات، وذلك بعد ان قام المسئولين عن المعرض بالاشراف على عملية السحب للتأكد من مصداقيتها وعدم ظلم احد حيث تتم عملية السحب بكل عدالة بين جميع المتقدمين في سوريا.

نتائج يانصيب معرض دمشق 2019

ويتم سحب البطاقات الرابحة وفق للاليات والاسس التي تم اعدادها من قبل المسؤولين عن المعرض في دمشق، حيث اعدوا نظام يضمن العدل للجميع وهو نظام الدواليب، حيث يقف الدولاب عند بطاقة تكون هي الرابحة، ويمكن معرفة اسماء الرابحين وارقام البطاقات الرابحة من خلال الموقع الرسمي ليانصيب معرض دمشق حيث يتم الاعلان عليه عن نتائج السحب بجميع الاصدارات.

اعرف نتائج يانصيب معرض دمشق 2019 وارقام البطاقات الرابحة diflottery
يانصيب معرض دمشق

كما يشرف مدير المعرض على عملية السحب والتي تنقل على قناة سوريا الفضائية على الهواء مباشرة لكي يضمن جميع المتقدمين ان تكون عملية السحب نزيهة ولا يوجد اي تلاعب بها كما يحصل الفائزين على العديد من الجوائز القيمة والتي جعلت الكثير في سوريا يتقدمون على اليناصيب لنيل تلك الجوائز.

كما يمكن معرفة نتائج سحب اليناصيب ايضا من خلال رسائل الهاتف الجوال بارسال رسالة بها رقم البطاقة ثم مسافة خالية ثم رقم المسلسل على رقم الهاتف 1713 ليتم اعلام المستعلم عن نتائج السحب بكل سهولة.

 

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عن الكاتب

حسن سالم

كاتب صحفي مهتم بأخبار مصر والدول العربية من حيث السياسة والرياضة والفن، حاصل على ليسانس بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية.

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