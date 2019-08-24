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افتتاح مسجد “فخر المسلمين” في الشيشان .. أكبر مساجد أوروبا بمشاركة العديد من الدول .. التفاصيل كاملة

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
افتتاح مسجد “فخر المسلمين” في الشيشان .. أكبر مساجد أوروبا بمشاركة العديد من الدول .. التفاصيل كاملة
مسجد فخر المسلمين في الشيشان

افتتح زعيم الشيشان رمضان قاديروف يوم الجمعة أكبر مسجد في أوروبا، خارج العاصمة الشيشانية “جرونزي”، حيث يستوعب مسجد الشيشان أكثر من 20.000 مصلي من الداخل، بينما تسع الساحة الخارجية لمسجد فخر المسلمين في الشيشان ما يقرب من 100.000 مصلي، كما أن هذه الساحة المحيطة به مزينة بالأزهار والورد، كما وُصف المسجد في جمال التصميم وروعة البناء والهيبة في المنظر.

كما شارك في افتتاح مسجد “فخر المسلمين” وفود عربية وإسلامية من مختلف الدول من السعودية والإمارات والأردن وبحضور أكثر من 200 مضيف من 43 دولة.

موقع مسجد فخر المسلمين في الشيشان

يقع مسجد فخر المسلمين في المدينة “شالي” ويبعد عن العاصمة “جرونزي” حوالي 35 كم، وهذا ليس المسجد الأول الذي يؤسسه الزعيم الشيشاني، ويعتبر هذا المسجد من أكبر المعالم الإسلامية في الشيشان خلال السنوات القادمة، وحيث يصفه “قادريوف” أنه أكبر مسجد في أوروبا.

بالأرقام وصف مسجد فخر المسلمين في الشيشان

يتميز المسجد بالعديد من المواصفات التي تميزه بشكل كبير وهذا ما توضحه الأرقام التالية، والتي نستعرضها لقرائنا من خلال هذه المقالة المميزة عن افتتاح أكبر مسجد في أوروبا بالشيشان.

الأرقامالتفاصيل
9700 متر مربعمساحة المسجد الكلية
20.000مصلٍ في الداخل
100.000مصلٍ في الخارج
15.000 متر مربعمساحة المناطق الخضراء
8اقواس تدعم قبب المسجد
4عدد مآذن المسجد
6500طن من الرخام الأبيض “التاسوس”
63ارتفاع المئذنة
403ثريات معلقة بالمسجد
8000 متر مربعمساحة السجاد

يوضح الانفوجراف التالي بالتفصيل وصف مسجد “فخر المسلمين” الذي تم افتتاحه في الشيشان.

اكبر مسجد في اوروبا
مسجد فخر المسلمين في الشيشان

عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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