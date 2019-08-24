افتتاح مسجد “فخر المسلمين” في الشيشان .. أكبر مساجد أوروبا بمشاركة العديد من الدول .. التفاصيل كاملة

افتتح زعيم الشيشان رمضان قاديروف يوم الجمعة أكبر مسجد في أوروبا، خارج العاصمة الشيشانية “جرونزي”، حيث يستوعب مسجد الشيشان أكثر من 20.000 مصلي من الداخل، بينما تسع الساحة الخارجية لمسجد فخر المسلمين في الشيشان ما يقرب من 100.000 مصلي، كما أن هذه الساحة المحيطة به مزينة بالأزهار والورد، كما وُصف المسجد في جمال التصميم وروعة البناء والهيبة في المنظر.

كما شارك في افتتاح مسجد “فخر المسلمين” وفود عربية وإسلامية من مختلف الدول من السعودية والإمارات والأردن وبحضور أكثر من 200 مضيف من 43 دولة.

موقع مسجد فخر المسلمين في الشيشان

يقع مسجد فخر المسلمين في المدينة “شالي” ويبعد عن العاصمة “جرونزي” حوالي 35 كم، وهذا ليس المسجد الأول الذي يؤسسه الزعيم الشيشاني، ويعتبر هذا المسجد من أكبر المعالم الإسلامية في الشيشان خلال السنوات القادمة، وحيث يصفه “قادريوف” أنه أكبر مسجد في أوروبا.

بالأرقام وصف مسجد فخر المسلمين في الشيشان

يتميز المسجد بالعديد من المواصفات التي تميزه بشكل كبير وهذا ما توضحه الأرقام التالية، والتي نستعرضها لقرائنا من خلال هذه المقالة المميزة عن افتتاح أكبر مسجد في أوروبا بالشيشان.

الأرقام التفاصيل 9700 متر مربع مساحة المسجد الكلية 20.000 مصلٍ في الداخل 100.000 مصلٍ في الخارج 15.000 متر مربع مساحة المناطق الخضراء 8 اقواس تدعم قبب المسجد 4 عدد مآذن المسجد 6500 طن من الرخام الأبيض “التاسوس” 63 ارتفاع المئذنة 403 ثريات معلقة بالمسجد 8000 متر مربع مساحة السجاد

يوضح الانفوجراف التالي بالتفصيل وصف مسجد “فخر المسلمين” الذي تم افتتاحه في الشيشان.