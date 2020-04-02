“اقتربنا من المليون”.. الصحة العالمية تعرب عن قلقها بشأن انتشار فيروس كورونا

كشف تيدروس أهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، عن أن المنظمة تتوقع أن يصل عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد خلال الأيام القليلة الماضية إلى مليون إصابة فيما قد تصل عدد الوفيات في العالم كله إلى 150 ألف حالة، وذلك في ظل الانتشار الكبير للمرض على مستوى العالم كله، وتفشيه في العديد من الدول.

منظمة الصحة العالمية: قلقين بشأن الوضع الصحي للعالم.. “كورونا” ينتشر بسرعة كبيرة

وأعرب مدير منظمة الصحة العالمية عن قلق المنظمة البالغ بشأن سرعة انتشار المرض في العالم كله خلال الفترة الماضية، خاصة أنه لم يتم اكتشاف أي علاج له خلال الفترة الحالية، على الرغم من إعلان بعض الشركات وجود لقاحات وعلاجات له ألا أنها لم تثبت فعاليتها ولم يتم التعرف نهائيا على الآثار الجانبية لها حتى الآن.

منظمة الصحة العالمية: لم نكن نعلم شيئا عن “كورونا” قبل 3 أشهر

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية خلال تصريحاته أمس الأربعاء، أن الأسابيع الخمس الأخيرة شهدت زيادات كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كوورنا الجديد، حيث وصل الفيروس تقريبا لكل الدول وكل الأقاليم وكل المناطق الموجودة في العالم، وهو ما جعل المنظمة قلقة جدا بشأن الوضع الصحي الذي وصل إليه العالم في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن العالم لم يكن يعلم أي شيء عن فيروس كورونا قبل ثلاث أشهر فقط والآن اقترب العالم من الوصول إلى مليون إصابة بالمرض، وهو الأمر الخطير جدا على العالم كله، وناشدت المنظمة في وقت سابق ضرورة توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنص عليها الدول من أجل الحد من انتشار الفيروس.

وبذلت مصر جهدا كبيرا في الفترة الأخيرة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي كان أبرزها مؤخرا فرض حظر التجوال على المواطنين.