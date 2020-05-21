اكتشاف مادة تعطل نشاط فيروس كورونا 3 أشهر: تُرش على الأسطح

توصلت دراسة أعدها باحثون بجامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اكتشاف مادة تعطل نشاط فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، لمدة 3 أشهر، مشيرة إلى أنها ترش على الأسطح وتكافح الجراثيم والفيروسات ومنها “كورونا” في وقت قصير.

وكشف الباحثون، الذين أعدوا الدراسة، عن أنه بعد رش هذه المادة على الأسطح تراجع الجراثيم التي كانت متواجدة عليه بنسبة 90% خلال 10 دقائق فقط، وبعد ساعتين لوحظ اختفاء 99,9% منها تمامًا.

مادة تعطل نشاط فيروس كورونا

وقال تشارلز جيربا، رئيس الباحثين في هذه الدراسة، لـ”فرانس برس”: أن هذه المادة هي أكبر تطور يمكن أن يعطل نشاط فيروس كورونا المستجد حول العالم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أهميتها تعود إلى ضرورة تطهير أسطح القطارات والأنفاق والحافلات، حتى يجري السيطرة على الفيروس في أقرب وقت ممكن.

وأوضح “جيربا” أن هذه المادة تُستخدم في تنظيف الأسطح بجميع أنواعها بجانب المحافظة على التنظيف والتعقيم العاديين، مشيرًا إلى أن فريقًا من جامعة أريزونا اختبروها، كما أنتجتها الشركة التي موّلت الدراسة.

كورونا البشري

وأفاد كبير الباحثين في الدراسة، في حديثه عن اكتشاف مادة تعطل نشاط فيروس كورونا المستجد، بأنهم أجروا تجارب على فيروس كورونا “229 إي” البشري، وهو يُشبه “كوفيد -19″، في خصائصه وتركيبه، مشيرًا إلى أن “229 إي” يُصيب بأعراض إنفلونزا طفيفة.

ونصح تشارلز جيربا برش هذه المادة، على الأسطح كل 3 إلى 4 أشهر، لإحداث تغيير في بروتينات الفيروس، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا تلك المواد التي تستخدم في التعقيم، متوفرة منذ 10 سنوات، واستخدمتها المستشفيات سابقًا.