الآن إعلان عاجل من قبل وزارة الدفاع البريطانية عن تطور جديد بمنطقة الخليج العربي يخص أحد ناقلات النفط

لا أحد يُدرك متى تنطلق أول الرصاصات، لكن من الواضح وبشكلٍ كبير أن التطورات بمنطقة الخليج العربي بشأن المواجهة المُحتدمة بين إيران من جانب والغرب ودول الجوار من جانب أخر تأخذ منحى تصعيدي يوماً بعد يوم، فرغم إعلان وزير الخارجية الأمريكي منذ قليل عن استعداد الرئيس ترامب للاجتماع مع الإيرانيين دون أي شرطٍ مُسبق، إلا أن الأمور يبدو أنها تبتعد كلما اقتربت من طاولة التفاوض.

فمنذ قليل صدر عن وزارة الدفاع البريطانية إعلان هام وعاجل، يؤكد أن التشابكات العسكرية بالمنطقة هي الأكثر احتمالاً والأقرب للحدوث من أي احتمالية للتواصل السياسي أو الدبلوماسي بين أطراف يغلب على لغة حوارها التصعيد .. فإليكم تفاصيل بيان وزارة الدفاع البريطانية الآن حول أحد ناقلات النفط التابعة لها.

تطورات جديد تُعلن عنها وزارة الدفاع البريطانية بمنطقة الخليج

فمنذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع وبعد أن دخلت بريطانيا على خط المواجهة مع إيران، وذلك بعد احتجازها لناقلة نفط إيرانية بمنطقة مضيق جبل طارق، تتطور الأحداث بين طهران ولندن، وتلجأ إيران لسياسية التحرشات بالسفن البريطانية بمنطقة الخليج العربي.

حيث أعلنت وزارة الدفاع البريطانية منذ قليل، أنها تتابع عن كثب تقارير عسكرية وأمنية تؤكد أن ناقلة نفط بريطانية تتجه بشكل مريب للمياه الإقليمية الإيرانية.

وبالفعل وبعد الإعلان البريطاني بدقائق، يُصدر الحرس الثوري الإيراني بيان عاجل يؤكد فيه، أنه قام بمصادرة ناقلة نفط تحمل الجنسية البريطانية بمنطقة مضيق هرمز، ومن شأن هذا التصرف الإيراني كما يؤكد المراقبون أن يُشعل الوضع وبشدة بين طهران والغرب إلى مستوى قد يكون هو الأخطر على الإطلاق.