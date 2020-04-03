الآن تسجيل 75 إصابة بفيروس كورونا فى الكويت من بينهم مصريين

أعلنت وزارة الصحة فى الكويت عن تسجيل عدد 75 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية لتزداد عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي فيروس كورونا إلى 417 حالة مصابة، حيث أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى الكويت عبد الله السند أن خمس حالات قادمة من الولايات المتحدة الامريكية وحالة واحدة قادمة من إيران وحالة قادمة من العراق وتحمل الجنسية العراقية، وأكد أن تلك الحالات المخالطة للمصابين وصل عددهم إلى ستة وثلاثون حالة من بينهم أربعة حالات لمواطنين كويتيين وستة وعشرون حالة لأصحاب الجنسية الهندية وثلاث حالات لمصريين وثلاث حالات من أصحاب الجنسية البنغالاديش، فيما رصدت وزارة الصحة الكويتية اثنين وثلاثين حالة أخرى ضمن مرحلة التقصى الوبائي.

بيان وزير الصحة الكويتى عن المصابين بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة السعودى الدكتور باسل الصباح عن شفاء حالة واحدة اليوم ليصل إجمالى عدد المتعافين من فيروس كورونا 82 حالة ، وأما عن الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة الكويتية فيتواجد فى الرعاية المركزية 16 حالة من بينهم عدد 5 حالات فى وضع غير مستقرة 11 حالة مستقرة حتى الآن.

لذلك دعت الحكومة الكويتية المواطنين فى توخى الحظر واتباع تعليمات الصحة والسلامة وعدم التعرض للتزاحم وارتداء مهمات الوقاية مثل الكمامات التى تحد من انتشار الفيروس الجديد كورونا الذى ينتشر بسرعة كبيرة جدا لم تحدث من قبل لاسيما فى وطننا العربى.