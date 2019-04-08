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الارصاد السعودية : طقس الأثنين 8/4/2019 شديد الحرارة مع استمرار زخات أمطار رعدية وأتربة على جنوب وجنوب غرب المملكة

كتب أحمد عريبة آخر تحديث

الأرصاد السعودية تعلن عن حالة من عدم الاستقرار في أحوال الطقس في المملكة العربية السعودية وظاهرة جوية جديدة حيث أنه سترتفع درجات الحرارة بشكل كبير خصوصا في النهار مع استمرار تساقط زخات من الأمطار المتفرقة على بعض المناطق في المملكة مع استمرار لحركة الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة .

حالة الطقس في السعودية بشكل عام

ما زالت التوقعات لهيئة الأرصاد السعودية بتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم واجزاء من منطقتي الرياض والشرقية وكذلك مناطق نجران .

حالة الطقس نهارا

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في النهار ويكون الطقس دافئ شمالا وحار نسبيا في باقي المناطق يشبه الصيف وتتأثر مناطق تبوك ، الجوف و الحدود الشمالية بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الطقس ، تسقط زخات أمطار خفيفة الشده .

الارصاد السعودية : طقس الأثنين 8/4/2019 شديد الحرارة مع استمرار زخات أمطار رعدية وأتربة على جنوب وجنوب غرب المملكة

 

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس معتدل بشكل عام في الليل في شمال المملكة ويكون دافئ في باقي المناطق وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة ويكون الجو لطيف في المساء .

الارصاد السعودية : طقس الأثنين 8/4/2019 شديد الحرارة مع استمرار زخات أمطار رعدية وأتربة على جنوب وجنوب غرب المملكة

درجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد السعودية عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأثنين 8 أبريل 2019

مكة4127
المدينة المنورة3522
الرياض3320
جدة3325
الدمام3022
أبها2414
تبوك2819
بريدة3217
حائل2718
الباحة2615
عرعر2813
سكاكا2914
جازان3526
نجران3421
وادي الدواسر3721
شرورة3723
طريف2510
الطائف2816
القنفذة3525
ينبع3523
العلا3015
الاحساء3222
حفر الباطن2916
بيشة3318
الوجه2922
رفحا2914
القريات2612

تصل درجات الحرارة العظمى الى 38 درجة في مكة وهذا يعتبر كحر الصيف في النهار .

تحذير هيئة الأرصاد : حذرت هيئة الأرصاد من الحرارة الشديدة في النهار ومن الأتربة المثارة على بعض المناطق من شمال غرب المملكة التي تعمل على تدني الرؤية الأفقية الكاملة .

هيئة الأرصاد | تحذر المواطنين في آخر ساعات الشتاء وتعلن موعد بداية فصل الربيع

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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