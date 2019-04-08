الارصاد السعودية : طقس الأثنين 8/4/2019 شديد الحرارة مع استمرار زخات أمطار رعدية وأتربة على جنوب وجنوب غرب المملكة

الأرصاد السعودية تعلن عن حالة من عدم الاستقرار في أحوال الطقس في المملكة العربية السعودية وظاهرة جوية جديدة حيث أنه سترتفع درجات الحرارة بشكل كبير خصوصا في النهار مع استمرار تساقط زخات من الأمطار المتفرقة على بعض المناطق في المملكة مع استمرار لحركة الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة .

حالة الطقس في السعودية بشكل عام

ما زالت التوقعات لهيئة الأرصاد السعودية بتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم واجزاء من منطقتي الرياض والشرقية وكذلك مناطق نجران .

حالة الطقس نهارا

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في النهار ويكون الطقس دافئ شمالا وحار نسبيا في باقي المناطق يشبه الصيف وتتأثر مناطق تبوك ، الجوف و الحدود الشمالية بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الطقس ، تسقط زخات أمطار خفيفة الشده .

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس معتدل بشكل عام في الليل في شمال المملكة ويكون دافئ في باقي المناطق وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة ويكون الجو لطيف في المساء .

درجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد السعودية عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأثنين 8 أبريل 2019

مكة 41 27 المدينة المنورة 35 22 الرياض 33 20 جدة 33 25 الدمام 30 22 أبها 24 14 تبوك 28 19 بريدة 32 17 حائل 27 18 الباحة 26 15

عرعر 28 13 سكاكا 29 14 جازان 35 26 نجران 34 21 وادي الدواسر 37 21 شرورة 37 23 طريف 25 10 الطائف 28 16 القنفذة 35 25 ينبع 35 23

العلا 30 15 الاحساء 32 22 حفر الباطن 29 16 بيشة 33 18 الوجه 29 22 رفحا 29 14 القريات 26 12

تصل درجات الحرارة العظمى الى 38 درجة في مكة وهذا يعتبر كحر الصيف في النهار .

تحذير هيئة الأرصاد : حذرت هيئة الأرصاد من الحرارة الشديدة في النهار ومن الأتربة المثارة على بعض المناطق من شمال غرب المملكة التي تعمل على تدني الرؤية الأفقية الكاملة .

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