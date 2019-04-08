الارصاد السعودية : طقس الأثنين 8/4/2019 شديد الحرارة مع استمرار زخات أمطار رعدية وأتربة على جنوب وجنوب غرب المملكة

الأرصاد السعودية تعلن عن حالة من عدم الاستقرار في أحوال الطقس في المملكة العربية السعودية وظاهرة جوية جديدة حيث أنه سترتفع درجات الحرارة بشكل كبير خصوصا في النهار مع استمرار تساقط زخات من الأمطار المتفرقة على بعض المناطق في المملكة مع استمرار لحركة الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة .
حالة الطقس في السعودية بشكل عام
ما زالت التوقعات لهيئة الأرصاد السعودية بتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم واجزاء من منطقتي الرياض والشرقية وكذلك مناطق نجران .
حالة الطقس نهارا
ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في النهار ويكون الطقس دافئ شمالا وحار نسبيا في باقي المناطق يشبه الصيف وتتأثر مناطق تبوك ، الجوف و الحدود الشمالية بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الطقس ، تسقط زخات أمطار خفيفة الشده .
حالة الطقس ليلا
يكون الطقس معتدل بشكل عام في الليل في شمال المملكة ويكون دافئ في باقي المناطق وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة ويكون الجو لطيف في المساء .
درجات الحرارة المتوقعة
أعلنت هيئة الأرصاد السعودية عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأثنين 8 أبريل 2019
|مكة
|41
|27
|المدينة المنورة
|35
|22
|الرياض
|33
|20
|جدة
|33
|25
|الدمام
|30
|22
|أبها
|24
|14
|تبوك
|28
|19
|بريدة
|32
|17
|حائل
|27
|18
|الباحة
|26
|15
|عرعر
|28
|13
|سكاكا
|29
|14
|جازان
|35
|26
|نجران
|34
|21
|وادي الدواسر
|37
|21
|شرورة
|37
|23
|طريف
|25
|10
|الطائف
|28
|16
|القنفذة
|35
|25
|ينبع
|35
|23
|العلا
|30
|15
|الاحساء
|32
|22
|حفر الباطن
|29
|16
|بيشة
|33
|18
|الوجه
|29
|22
|رفحا
|29
|14
|القريات
|26
|12
تصل درجات الحرارة العظمى الى 38 درجة في مكة وهذا يعتبر كحر الصيف في النهار .
تحذير هيئة الأرصاد : حذرت هيئة الأرصاد من الحرارة الشديدة في النهار ومن الأتربة المثارة على بعض المناطق من شمال غرب المملكة التي تعمل على تدني الرؤية الأفقية الكاملة .
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