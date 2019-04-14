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الأرصاد السعودية | استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من الرؤية الأفقية وأمطار رعدية بعد الظهيرة (طقس الاثنين)

كتب أحمد عريبة آخر تحديث

الأرصاد السعودية تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس التي تمر بها المملكة العربية السعودية في هذه الأيام حيث أنه هناك حالة من عدم الاستقرار تبدأ من الاثنين وتنتهي الخميس .

حالة الطقس بشكل عام

يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الافقية في المناطق الصحراوية التي تتأثر بالعوالق الترابية وتؤثر الرياح على منطقة تبوك والمنطقة الشمالية وتكون السماء غائمة ومعبئة بالأمطار وتستمر العوالق الترابية التي تؤثر علي  منطقة نجران والاجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية كما يتوقع تكون السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير .

حالة الطقس نهارا

يكون الطقس حار شمال المملكة في فترة الظهيرة ويبدأ بالتقلبات الجوية بعد الظهيرة وهناك فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة على اجزاء من عسير ونجران والباحة مع ساعات ما بعد الظهر والمساء وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية على جنوب غرب المملكة .

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس معتدلا في المساء وتكون الرياح خفيفة السرعة غرب المملكة وتكون مختلفة الاتجاهات مع استمرار فرصة تساقط زخات أمطار خفيفة

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ومواعيد الانذارات علي بعض المدن

 

 

تحذير منطقة نجران

تنبية منطقة عسير

الأرصاد تعلن حالة الطقس الاثنين 15/4/2019

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية

المدينةالعظمىالصغرىالرطوبة المتوقعةأهم الظواهر الجوية
مكة392645 عوالق
المدينة المنورة332235 عوالق
الرياض301370 عوالق
جدة342475 عوالق
الدمام291865 أتربة مثارة
أبها231270 سحب رعدية ممطرة
تبوك331640 غائم جزئى / أتربة مثارة
بريدة331470 عوالق
حائل291560 عوالق
الباحة271370 غائم جزئى / عوالق
عرعر281560 غائم جزئى / أتربة مثارة
سكاكا291450 غائم جزئى / أتربة مثارة
جازان352780 سحب رعدية ممطرة
نجران291765 غائم جزئى / أتربة مثارة
وادي الدواسر321560 عوالق
المدينةالعظمىالصغرىالرطوبة المتوقعةأهم الظواهر الجوية
شرورة322055 غائم جزئى / أتربة مثارة
طريف251060 غائم جزئى / أتربة مثارة
الطائف281560 غائم جزئى / عوالق
القنفذة352875 عوالق
ينبع332465 رياح نشطة
العلا341935 رياح نشطة
الاحساء341860 أتربة مثارة
بيشة291665 غائم جزئى / عوالق
الوجه312280 غائم جزئي
رفحا311845 غائم جزئى / أتربة مثارة
القريات271165 غائم جزئى / أتربة مثارة

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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