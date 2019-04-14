الأرصاد السعودية | استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من الرؤية الأفقية وأمطار رعدية بعد الظهيرة (طقس الاثنين)

الأرصاد السعودية تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس التي تمر بها المملكة العربية السعودية في هذه الأيام حيث أنه هناك حالة من عدم الاستقرار تبدأ من الاثنين وتنتهي الخميس .

حالة الطقس بشكل عام

يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الافقية في المناطق الصحراوية التي تتأثر بالعوالق الترابية وتؤثر الرياح على منطقة تبوك والمنطقة الشمالية وتكون السماء غائمة ومعبئة بالأمطار وتستمر العوالق الترابية التي تؤثر علي منطقة نجران والاجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية كما يتوقع تكون السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير .

حالة الطقس نهارا

يكون الطقس حار شمال المملكة في فترة الظهيرة ويبدأ بالتقلبات الجوية بعد الظهيرة وهناك فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة على اجزاء من عسير ونجران والباحة مع ساعات ما بعد الظهر والمساء وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية على جنوب غرب المملكة .

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس معتدلا في المساء وتكون الرياح خفيفة السرعة غرب المملكة وتكون مختلفة الاتجاهات مع استمرار فرصة تساقط زخات أمطار خفيفة

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ومواعيد الانذارات علي بعض المدن

تحذير منطقة نجران

تنبية منطقة عسير

الأرصاد تعلن حالة الطقس الاثنين 15/4/2019

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 39 26 45 عوالق المدينة المنورة 33 22 35 عوالق الرياض 30 13 70 عوالق جدة 34 24 75 عوالق الدمام 29 18 65 أتربة مثارة أبها 23 12 70 سحب رعدية ممطرة تبوك 33 16 40 غائم جزئى / أتربة مثارة بريدة 33 14 70 عوالق حائل 29 15 60 عوالق الباحة 27 13 70 غائم جزئى / عوالق عرعر 28 15 60 غائم جزئى / أتربة مثارة سكاكا 29 14 50 غائم جزئى / أتربة مثارة جازان 35 27 80 سحب رعدية ممطرة نجران 29 17 65 غائم جزئى / أتربة مثارة وادي الدواسر 32 15 60 عوالق

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية شرورة 32 20 55 غائم جزئى / أتربة مثارة طريف 25 10 60 غائم جزئى / أتربة مثارة الطائف 28 15 60 غائم جزئى / عوالق القنفذة 35 28 75 عوالق ينبع 33 24 65 رياح نشطة العلا 34 19 35 رياح نشطة الاحساء 34 18 60 أتربة مثارة بيشة 29 16 65 غائم جزئى / عوالق الوجه 31 22 80 غائم جزئي رفحا 31 18 45 غائم جزئى / أتربة مثارة القريات 27 11 65 غائم جزئى / أتربة مثارة

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