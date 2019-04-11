الأرصاد السعودية تحذر واستمرار سقوط الأمطار الرعدية

يستمر الطقس اليوم الخميس الموافق 6 شعبان الموافق 11-4-2018، ليكون حارا نسبيا إلى حار في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، كما يكون فرصة كبيرة لزخات رعدية من المطر المتوسط إلى الغزير على مناطق مختلفة في مدينة الرياض ومناطق أخرى من المنطقة الشرقية.

سقوط أمطار وزخات رعدية

كما يكون هناك فرصة لزخات رعدية من المطر على جنوب غرب المملكة وخصوصا مدينة جدة وما تحتها جنوب المملكة.

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نشاط الرياح وسرعتها

والرياح تكون متغيرة الاتجاه فهي معتدلة اليوم لكنها تنشط مع هبوب عواصف رعدية محملة بشيء من الغبار والأتربة، وتكون شمالية سريعة نشطة على سواحل البحر الأحمر بالقرب من جدة.

طقس السعودية ليلا

وليلا تستمر فرص سقوط الأمطار الرعدية المتغيرة الشدة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وعلى مناطق من حائل والحدود الشمالية، وتكون الرياح نشيطة مع هبوب العواصف الرعدية أما الشمالية فتهدأ على سواحل البحر الأحمر.

تحذير الهيئة العامة للأرصاد

وتوصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتوخي الحذر في المناطق النشطة الرياح، والتي بها عواصف رعدية،

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