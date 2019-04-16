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الأرصاد السعودية تحذر | طقس الثلاثاء رياح نشطة وتدني مدي الرؤية الأفقية بفعل الغبار والأتربة

كتب أحمد عريبة آخر تحديث

الأرصاد السعودية تحذر من التقلبات الجوية وسوء حالة الطقس هذه الأيام وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن طقس اليوم الثلاثاء 16/4/2019 معبره بأنه طقس غير مستقر فتنشط فيه الرياح بشكل كبير في بعض الأوقات مع تساقط زخات أمطار متفرقة علي بعض المدن وتتدني الرؤية الأفقية بفعل الغبار والأتربة الناتجة عن الرياح .

حالة الطقس نهارا

طقس المملكة يكون حار نسبيا فترة الظهيرة فقط ويبدأ بالتقلبات بعد الظهيرة وتنشط الرياح الجنوبية الغربية القوية بين الحين والأخر وتثير الغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية بشكل كبير وتتكون السحب الرعدية وتبدأ بتساقط زخات الأمطار وخاصة علي منطقة تبوك وأجزاء من غرب ووسط المملكة العربية السعودية ومنطقة عسير ونجران والباحة .

حالة الطقس ليلا

يستمر هبوب الرياح الجنوبية الغربية في المساء علي المنطقة الشمالية ومنطقة الجوف ويتكون الغبار والاتربة بسبب الرياح الشديدة التي تنشط بشكل كبير في المساء وتستمر فرصة تساقط زخات امطار متفرقة  شمال المملكة مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر من يوم الأربعاء .

الهيئة العامة للأرصاد تعلن عن حالة الطقس عبر تويتر

 

تحذيرات هامة لبعض المناطق فى المملكة ومواعيد بداية ونهاية الانذار

منطقة مكة المكرمة

 

منطقة الجوف

درجات الحرارة المتوقعة بالدرجة المئوية

مكة382345 غائم جزئي
المدينة المنورة362535 غائم جزئى / عوالق
الرياض352170 غائم جزئى / عوالق
جدة352675 صحو
الدمام352065 عوالق
أبها251570 سحب رعدية ممطرة
تبوك311740 غائم جزئى / أتربة مثارة
بريدة351970 غائم جزئى / عوالق
حائل321860 غائم جزئى / عوالق
الباحة301970 غائم جزئى / عوالق
عرعر331860 غائم جزئى / أتربة مثارة
سكاكا311850 غائم جزئى / أتربة مثارة
جازان362780 سحب رعدية
نجران321965 غائم جزئى / عوالق
وادي الدواسر352060 عوالق
المدينةالعظمىالصغرىالرطوبة المتوقعةأهم الظواهر الجوية
شرورة342255 غائم جزئي/عوالق ترابية
طريف241360 غائم جزئى / أتربة مثارة
الطائف321960 غائم جزئى / عوالق
القنفذة362775 صحو
ينبع352565 غائم جزئي
العلا332035 غائم جزئي
الاحساء361960 عوالق
بيشة331865 غائم جزئى / عوالق
الوجه302480 غائم جزئي
رفحا321945 غائم جزئى / أتربة مثارة
القريات251365 غائم جزئى / أتربة مثارة

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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