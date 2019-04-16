الأرصاد السعودية تحذر | طقس الثلاثاء رياح نشطة وتدني مدي الرؤية الأفقية بفعل الغبار والأتربة

الأرصاد السعودية تحذر من التقلبات الجوية وسوء حالة الطقس هذه الأيام وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن طقس اليوم الثلاثاء 16/4/2019 معبره بأنه طقس غير مستقر فتنشط فيه الرياح بشكل كبير في بعض الأوقات مع تساقط زخات أمطار متفرقة علي بعض المدن وتتدني الرؤية الأفقية بفعل الغبار والأتربة الناتجة عن الرياح .

حالة الطقس نهارا

طقس المملكة يكون حار نسبيا فترة الظهيرة فقط ويبدأ بالتقلبات بعد الظهيرة وتنشط الرياح الجنوبية الغربية القوية بين الحين والأخر وتثير الغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية بشكل كبير وتتكون السحب الرعدية وتبدأ بتساقط زخات الأمطار وخاصة علي منطقة تبوك وأجزاء من غرب ووسط المملكة العربية السعودية ومنطقة عسير ونجران والباحة .

حالة الطقس ليلا

يستمر هبوب الرياح الجنوبية الغربية في المساء علي المنطقة الشمالية ومنطقة الجوف ويتكون الغبار والاتربة بسبب الرياح الشديدة التي تنشط بشكل كبير في المساء وتستمر فرصة تساقط زخات امطار متفرقة شمال المملكة مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر من يوم الأربعاء .

الهيئة العامة للأرصاد تعلن عن حالة الطقس عبر تويتر

تحذيرات هامة لبعض المناطق فى المملكة ومواعيد بداية ونهاية الانذار

منطقة مكة المكرمة

منطقة الجوف

درجات الحرارة المتوقعة بالدرجة المئوية

مكة 38 23 45 غائم جزئي المدينة المنورة 36 25 35 غائم جزئى / عوالق الرياض 35 21 70 غائم جزئى / عوالق جدة 35 26 75 صحو الدمام 35 20 65 عوالق أبها 25 15 70 سحب رعدية ممطرة تبوك 31 17 40 غائم جزئى / أتربة مثارة بريدة 35 19 70 غائم جزئى / عوالق حائل 32 18 60 غائم جزئى / عوالق الباحة 30 19 70 غائم جزئى / عوالق عرعر 33 18 60 غائم جزئى / أتربة مثارة سكاكا 31 18 50 غائم جزئى / أتربة مثارة جازان 36 27 80 سحب رعدية نجران 32 19 65 غائم جزئى / عوالق وادي الدواسر 35 20 60 عوالق

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية شرورة 34 22 55 غائم جزئي/عوالق ترابية طريف 24 13 60 غائم جزئى / أتربة مثارة الطائف 32 19 60 غائم جزئى / عوالق القنفذة 36 27 75 صحو ينبع 35 25 65 غائم جزئي العلا 33 20 35 غائم جزئي الاحساء 36 19 60 عوالق بيشة 33 18 65 غائم جزئى / عوالق الوجه 30 24 80 غائم جزئي رفحا 32 19 45 غائم جزئى / أتربة مثارة القريات 25 13 65 غائم جزئى / أتربة مثارة

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