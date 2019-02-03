الأرصاد السعودية تصدر تحذيرات لأربع مناطق .. أمطار رعدية وغبار

أصدرت اليوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية تنبيهات وتحذيرات وصلت إلى أربعة تنبيهات بتوقعات بهطول أمطار رعدية تصحبها رياح سطحية نشطه ومحملة بالغبار والأتربة والرمال على مناطق (مكة، وعسير، وجازان، والباحة) وفيما يلي تفاصيل التحذيرات والمناطق المتوقع أن يشملها حالة الاضطرابات الجوية خلال اليوم الأحد.

أربع تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية

طبقا للتحذيرات والتنبيهات الصادرة اليوم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية فإن المناطق التي سيشملها التنبيه في مكة هي (تربة، والموية، والطائف، ورنيه، والخرمة، وظلم، وميسان، وبني سعد) وهذا التنبيه يبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرا، ويستمر حتى الواحدة غدا الاثنين، وبالنسبة لمناطق الباحة فمن المتوقع ان يغطي التنبيه كل من (الباحة، وبلجرشي، والمندق، والمخواة) وتوقيت بدأ هذا التنبيه الحادية عشر صباح اليوم، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

أما في منطقة عسير فسيشمل التنبيه كل من (محايل، وبارق، ورجال ألمع، والنماص، والربوعة، وابها، تثليث، وبيشة) ويبدأ هذا التنبيه الساعة الحادية عشر ظهرا وينتهي في التاسعة من مساء اليوم، وأخيرا في منطقة جازان سيشمل التنبيه المناطق (جازان، وصبيا، وأبو عريش، وبيش، والدرب، والطوال، والخوبة، والعارضة، وفيفا) ويبدأ هذا التنبيه في العاشرة صباحا ويستمر حتى السابعة من مساء اليوم.