الأرصاد السعودية | حالة الطقس اليوم 8/4/2019 في المملكة .. حرارة شديدة ورياح معبئة بالأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية السعودية عن حالة الطقس في المملكة الأثنين 8/4/2019 معلنة عن ظاهرة جوية جديدة حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير جدا في جميع انحاء المملكة وتصل أقصى درجة حرارة في مكة الى 41 درجة في فترة الظهيرة “العظمى” مع استمرار فرصة هطول زخات أمطار متفرقة في بعض المناطق سنكشفها في النشرة التالية واستمرار نشاط الرياح المعبئة بالغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية الكاملة .

حالة الطقس نهارا

تشهد المملكة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ويكون الطقس دافئ شمال المملكة وما زالت التوقعات تشير الى تكون السحب الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة في مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم واجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير ، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس معتدل في المساء وتكون الرياح مختلفة الاتجاهات وخفيفة السرعة ولكن يكون الجو لطيف في المساء مع امكانية تساقط زخات مطر خفيفة في بعض المناطق

حالة الطقس في السعودية | الأرصاد تعلن عن ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار هطول الأمطار في بعض المناطق (طقس الأثنين)

درجات الحرارة المتوقعة

الطقس في الرياض

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °35

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض: °22

الطقس في مكة المكرمة

طقس غالباً صافي

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مكة المكرمة: °41

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مكة المكرمة: °27

الطقس في المدينة المنورة

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المدينة المنورة: °35

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المدينة المنورة: °21

الطقس في جدة

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جدة: °33

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جدة: °25

الطقس في عرعر

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عرعر: °29

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عرعر: °17

الطقس في الجوف

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجوف: °30

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجوف: °18

الطقس في الطائف

طقس غالباً صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الطائف: °28

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الطائف: °19

الطقس في حائل

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حائل: °31

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حائل: °20

الطقس في حفر الباطن

طقس غالباً غائم مع احتمال زخات أمطار رعدية.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حفر الباطن: °31

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حفر الباطن: °23

الطقس في الدمام

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الدمام: °28

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الدمام: °22

الطقس في الباحة

غيوم متفرقة.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الباحة: °25

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الباحة: °18

الطقس في نجران

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في نجران: °33

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في نجران: °20

الطقس في جازان

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جازان: °30

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جازان: °29

الطقس في سكاكا

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في سكاكا: °31

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في سكاكا: °18

الطقس في القريبات

أمطار خفيفة.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القريات: °29

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في القريات: °12

الطقس في بريدة

طقس غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في بريدة: °32

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في بريدة : °24

الطقس في عنيزة

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عنيزة °32

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عنيزة : °25

الطقس في الجبيل

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجبيل °28

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجبيل: °20

الطقس في الخرج

طقس غائم جزئي مع احتمال زخات أمطار رعدية.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الخرج: °36

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الخرج °23

الطقس في ينبع

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ينبع: °34

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في ينبع: °26

الطقس في رابغ

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في رابغ: °34

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في رابغ: °23

الطقس في أبها