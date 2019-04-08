الأرصاد السعودية: طقس دافئ شمال المملكة.. وسقوط أمطار وزخات رعدية على هذه المدن

يبدأ الطقس في تحسن بارتفاع درجات الحرارة فيكون الجو دافئا شمالا، حار نسبيا إلى حار في المناطق الأخرى، كما تتأثر منطقة تبوك والحدود الشمالية والجوف، بشيء من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية البسيطة، وعلى إثرها يحدث سقوط أمطار رعدية خفيفة.

سقوط أمطار رعدية ورياح نشطة

أما وسط وجنوب غرب وجنوب المملكة العربية السعودية وبعض المناطق في شرقها فتستمر فرص سقوط الأمطار الرعدية.

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أما الرياح فتكون نشطة من الغرب إلى قوية السرعة في شمال غرب المملكة، وهي محملة بالأتربة والغبار، بينما في شمال شرق السعودية فهي معتدلة السرعة على شرق المملكة، وهادئة متغيرة الاتجاهات على المناطق الأخرى.

سقوط أمطار وزخات رعدية ليلا

ويعتدل الطقس في شمال المملكة ليلا، ويكون في باقي المناطق معتدلا مائلا للدفء، وتستمر الفرص المهيأة لتساقط الأمطار وزخات الرعد على شمال وشرق المملكة وبعد مناطق جنوب وجنوب غرب ووسط المملكة.

وتكون الرياح خفيفة لمعتدلة السرعة ليلا مع تغير بسيط في سرعتها على باقي المناطق.

توصيات هيئة الأرصاد العامة وحماية البيئة

وتوصي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في جنوب وجنوب غرب المملكة بعدم تخفيف الملابس؛ بسبب زخات أمطار رعدية.

كما تحذر السائقين في الطرق السريعة من القيادة السريعة لأن الرياح المحملة بالأتربة والغبار تعمل على تدني الرؤية الأفقية.

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