الأرصاد السعودية| طقس الأربعاء شديد الحرارة نهارا واستمرار تساقط زخات مطر متفرقة في بعض المناطق .. وتحذير شديد من هيئة الأرصاد من الرياح والغبار

الأرصاد السعودية تحذر من التقلبات الجوية وعدم استقرار حالة الطقس في المملكة العربية السعودية وأعلنت هيئة الأرصاد عن طقس الأربعاء 10 أبريل 2019 معبرة على أنه شديد الحرارة نهارا مع استمرار التوقعات بسقوط زخات مطر متفرقة على بعض المناطق وسنسردها بالتفصيل لكل منطقة وامكانية نشاط حركة الرياح السريعة المثيرة للغبار والأتربة التي تؤثر على الرؤية الأفقية .

حالة الطقس في المملكة بشكل عام

تمر المملكة بحالة من التقلبات الجوية فترتفع درجات الحرارة بشكل كبير جدا وتنخفض الى درجة البرودة في الليل وبالتحديد في أخر ساعات الليل وحركة الرياح تكون مختلفة الاتجاهات وتثير الغبار في المناطق الصحراوية .

حالة الطقس نهارا

طقس حار في المملكة نهارا وتستمر فرصة هطول الامطار الرعدية التي قد تكون غزيرة احياناً على جنوب غرب وغرب ووسط المملكة وتشمل الفرص العاصمة الرياض، كما تتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار علي شمال المملكة .

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس دافئ الى معتدل في المساء مع استمرار فرصة تساقط زخات رعدية من الأمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من جنوب غرب وجنوب ووسط وشرق المملكة .

تحذير هيئة الأرصاد

تنبيه من إرتفاع منسوب المياه وتشكل السيول على أجزاء من غرب ووسط المملكة تشمل العاصمة الرياض. تنبيه من الأتربة المثارة بفعل نشاط الرياح السطحية في الأجزاء التي تشهد هبوب لعواصف رعدية

درجات الحرارة المتوقعة فى جميع مناطق المملكة

درجات الحرارة فى بعض المناطق

حالة الطقس في السعودية

القريات 25° حقل 28° اذراح 24° شيباني 25° سكاكا 31° الوجه 25° مقنا 27° تبوك 30° الرياض 28° الغزالة 30° الشنان 31° عرعر 29° رفحاء 35° أم خنصر 30°

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