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الأرصاد السعودية : طقس الأربعاء يشهد نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة وأمطار رعدية علي بعض المدن .. تحذيرات هيئة الأرصاد العامة

كتب أحمد عريبة آخر تحديث

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة العربية السعودية هذه الأيام معلنة عن حالة الطقس للأربعاء 17 أبريل والذي يشهد تقلبات جوية بعد فترة الظهيرة وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد في المملكة العربية السعودية أن الرياح ستنشط بشكل كبير علي بعض المدن وتكون مثيرة للغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية وهناك فرصة لتكون السحب الرعدية وتساقط زخات امطار متفرقة علي بعض المناطق .

حالة الطقس نهارا

يكون الطقس دافئ بشكل عام في فترة الظهيرة شمال المملكة ويكون حار في باقي المناطق وتتهيأ فرص تساقط زخات المطر مع حلول المساء على اجزاء من عسير ونجران والباحة وتهب الرياح الجنوبية الغربية بين الحين والأخر والتي تعمل علي اثارة الغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية الكاملة علي  المناطق الصحراوية من شمال غرب المملكة (تبوك)  .

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس بارد في المساء ويستمر هبوب الرياح الجنوبية الغربية وتساقط زخات المطر علي  بعض المناطق من شمال المملكة مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر من يوم الخميس .

تحذيرات هيئة الأرصاد

  • تدني مدى الرؤية الافقية في تبوك بفعل الاتربة و الغبار
  • الانتباه من سرعة الرياح في المناطق الشمالية الغربية

النشرةالجوية للهيئة العامة للأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة

مكة3725
المدينة المنورة3524
الرياض3622
جدة3227
الدمام3721
أبها2516
تبوك2814
بريدة3320
حائل2815
الباحة3019
عرعر2613
سكاكا2614
جازان3726
نجران3420
وادي الدواسر3622
شرورة3621
طريف2109
الطائف3120
القنفذة3628
ينبع3424
العلا3017
الاحساء3821
حفر الباطن3221
بيشة3420
الوجه2821
رفحا2918
القريات2211

 

موعد بداية ونهاية الانذار علي المناطق

تنبيه متقدم

 

منطقة الجوف

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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