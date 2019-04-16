الأرصاد السعودية : طقس الأربعاء يشهد نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة وأمطار رعدية علي بعض المدن .. تحذيرات هيئة الأرصاد العامة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة العربية السعودية هذه الأيام معلنة عن حالة الطقس للأربعاء 17 أبريل والذي يشهد تقلبات جوية بعد فترة الظهيرة وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد في المملكة العربية السعودية أن الرياح ستنشط بشكل كبير علي بعض المدن وتكون مثيرة للغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية وهناك فرصة لتكون السحب الرعدية وتساقط زخات امطار متفرقة علي بعض المناطق .

حالة الطقس نهارا

يكون الطقس دافئ بشكل عام في فترة الظهيرة شمال المملكة ويكون حار في باقي المناطق وتتهيأ فرص تساقط زخات المطر مع حلول المساء على اجزاء من عسير ونجران والباحة وتهب الرياح الجنوبية الغربية بين الحين والأخر والتي تعمل علي اثارة الغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية الكاملة علي المناطق الصحراوية من شمال غرب المملكة (تبوك) .

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس بارد في المساء ويستمر هبوب الرياح الجنوبية الغربية وتساقط زخات المطر علي بعض المناطق من شمال المملكة مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر من يوم الخميس .

تحذيرات هيئة الأرصاد

تدني مدى الرؤية الافقية في تبوك بفعل الاتربة و الغبار

الانتباه من سرعة الرياح في المناطق الشمالية الغربية

النشرةالجوية للهيئة العامة للأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة

مكة 37 25 المدينة المنورة 35 24 الرياض 36 22 جدة 32 27 الدمام 37 21 أبها 25 16 تبوك 28 14 بريدة 33 20 حائل 28 15 الباحة 30 19

عرعر 26 13 سكاكا 26 14 جازان 37 26 نجران 34 20 وادي الدواسر 36 22 شرورة 36 21 طريف 21 09 الطائف 31 20 القنفذة 36 28 ينبع 34 24

العلا 30 17 الاحساء 38 21 حفر الباطن 32 21 بيشة 34 20 الوجه 28 21 رفحا 29 18 القريات 22 11

موعد بداية ونهاية الانذار علي المناطق

تنبيه متقدم

منطقة الجوف

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