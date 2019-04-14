الأرصاد السعودية : نشاط في الرياح السطحية مثيرة للغبار والأتربة تحد من الرؤية الأفقية .. طقس الأحد 14/4/2019

الأرصاد السعودية تحذر من التقلبات الجوية التي تضرب المملكة العربية السعودية وسوء الأحوال الجوية لهذه الأيام حيث أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا في النهار وخصوصا فترة الظهيرة الا أن هناك نوبات من الرياح الشديدة المثيرة للغبار والأتربة التي تضرب المناطق الصحراوية والتي تحد من الرؤية الأفقية وتتسبب في الكثير من المشكلات .

تمر المملكة بظاهرة جوية جديدة فلن يستقر الطقس على حال واحد في هذه الأيام فالطقس يبدو حار جدا فترة الظهيرة وبعد ساعات تظهر التقلبات الجوية وتساقط زخات المطر المتفرقة على المدن داخل المملكة ونشاط لحركة الرياح بشكل كبير قبل أن يعتدل الطقس في المساء .

اليكم حالة الطقس في السعودية

توقعات الهيئة العامة للأرصاد لحالة الطقس الأحد 14/4/2019

حالة الطقس نهارا

طقس دافئ نسبيا فترة الظهيرة مع استمرار فرصة تساقط زخات أمطار متفرقة على اجزاء من عسير ونجران والباحة مع ساعات ما بعد الظهر والمساء وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية في الشرق ، و جنوبية الى جنوبية شرقية على غرب و جنوب غرب و شمال المملكة .

حالة الطقس ليلا

طقس معتدل نسبيا في المساء على مختلف المناطق وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة على أجزاء من جنوب غرب المملكة بينما تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة شمال المملكة .

تحذيرات هيئة الأرصاد

تنبية الأرصاد لمنطقة نجران وتحديد موعد بداية ونهاية الانذار

تحذير هيئة الأرصاد وموعة بداية ونهاية الانذار علي المنطقة الشرقية

تنبية الهيئة العامة للأرصاد لمنطقة الرياض وبعض المناطق الأخرى

درجات الحرارة المتوقعة

مكة 39 22 المدينة المنورة 36 24 الرياض 30 18 جدة 34 24 الدمام 32 19 أبها 24 14 تبوك 31 18 بريدة 33 16 حائل 30 15 الباحة 29 17

عرعر 31 14 سكاكا 32 16 جازان 35 26 نجران 30 19 وادي الدواسر 34 19 شرورة 32 22 طريف 26 13 الطائف 31 17 القنفذة 35 26 ينبع 35 23

العلا 32 18 الاحساء 33 18 حفر الباطن 33 16 بيشة 31 18 الوجه 32 23 رفحا 34 17 القريات 28 14

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