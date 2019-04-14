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الأرصاد السعودية : نشاط في الرياح السطحية مثيرة للغبار والأتربة تحد من الرؤية الأفقية .. طقس الأحد 14/4/2019

كتب أحمد عريبة آخر تحديث

الأرصاد السعودية تحذر من التقلبات الجوية التي تضرب المملكة العربية السعودية وسوء الأحوال الجوية لهذه الأيام حيث أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا في النهار وخصوصا فترة الظهيرة الا أن هناك نوبات من الرياح الشديدة المثيرة للغبار والأتربة التي تضرب المناطق الصحراوية والتي تحد من الرؤية الأفقية وتتسبب في الكثير من المشكلات .

تمر المملكة بظاهرة جوية جديدة فلن يستقر الطقس على حال واحد في هذه الأيام فالطقس يبدو حار جدا فترة الظهيرة وبعد ساعات تظهر التقلبات الجوية وتساقط زخات المطر المتفرقة على المدن داخل المملكة ونشاط لحركة الرياح بشكل كبير قبل أن يعتدل الطقس في المساء .

اليكم حالة الطقس في السعودية

توقعات الهيئة العامة للأرصاد لحالة الطقس الأحد 14/4/2019

حالة الطقس نهارا

طقس دافئ نسبيا فترة الظهيرة مع استمرار فرصة تساقط زخات أمطار متفرقة على اجزاء من عسير ونجران والباحة مع ساعات ما بعد الظهر والمساء وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية في الشرق ، و جنوبية الى جنوبية شرقية على غرب و جنوب غرب و شمال المملكة .

حالة الطقس ليلا

طقس معتدل نسبيا في المساء على مختلف المناطق وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة على أجزاء من جنوب غرب المملكة بينما تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة شمال المملكة .

 

تحذيرات هيئة الأرصاد

 

تنبية الأرصاد لمنطقة نجران وتحديد موعد بداية ونهاية الانذار

تحذير هيئة الأرصاد وموعة بداية ونهاية الانذار علي المنطقة الشرقية

 

 

تنبية الهيئة العامة للأرصاد لمنطقة الرياض وبعض المناطق الأخرى

درجات الحرارة المتوقعة

مكة3922
المدينة المنورة3624
الرياض3018
جدة3424
الدمام3219
أبها2414
تبوك3118
بريدة3316
حائل3015
الباحة2917
عرعر3114
سكاكا3216
جازان3526
نجران3019
وادي الدواسر3419
شرورة3222
طريف2613
الطائف3117
القنفذة3526
ينبع3523
العلا3218
الاحساء3318
حفر الباطن3316
بيشة3118
الوجه3223
رفحا3417
القريات2814

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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