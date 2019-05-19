الأسطول الخامس الأمريكي | يُعلن عن تطور أمني مُستجد فرضته دول الخليج بداية من أمس

يبدو أن الأوضاع الأمنية والسياسية بمنطقة الخليج تشهد بالفعل حالة من الحراك الملحوظ، والذي ربما يُنبأ عن تطورات مُفاجئة قد تحدث بالمنطقة النفطية الأهم على الإطلاق في العالم، فمن تحذيرات وإجلاء للرعايا الأجانب من العراق وإيران إلى تصريحات حاسمة من قبل المسئولين السعوديين بشان أمن الخليج واستقراره ضد أي تهديد مصدره إيران تتطور الأحداث بشكل كبير .

ومنذ قليل صدر إعلان هام عن الأسطول الخامس الأمريكي، يُفيد بأن تطورات أمنية مُستجدة بدأت دول الخليج فعلياً من أمس السبت اتخاذها حيال وضع مُشتعل يوشك أن ينفجر فيما يبدو بأي لحظة، ونحن فيما يلي ننقل لكم أهم تفاصيل التصريح الجديد من الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز بمنطقة الخليج العربي .

بيان عاجل عن الأسطول الخامس الأمريكي

حيث أكدت بيان عاجل منذ قليل صادر عن الأسطول الخامس الأمريكي بمنطقة الخليج العربي، أن دول الخليج مجتمعة – قطعاً باستثناء قطر – قد بدأت فعلياً بعمل دوريات أمنية مكثفة وغير اعتيادية وذلك بالمياه الدولية لمنطقة الخليج العربي .

وأكد البيان أن هذا الإجراء تم منذ يوم السبت 18 مايو 2019، وذلك حيال التطورات الأمنية المتتابعة بالمنطقة، وجاء هذا التطور بعد تصريحات صدرت عن وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير أكد فيها أن المملكة حاسمة لأبعد حد فيما يخص أمنها .

ولكن ماذا يعني تعزيز الإجراءات الأمنية بالمياه الإقليمية الدولية للدول :

أن هذا الإجراء لا يحدث عادة إلا في حال التوتر الشديد بين الدول المتاخمة والمشتركة في مياه إقليمية واحدة، وعادة الدول لا تعزز الإجراءات الأمنية إلا في مياها الإقليمية، وعندما يمتد التأمين بدوريات أمنية إلى المياه الدولية فهذا له دلالات كثيرة تؤكد أن خطب ما قد يحدث .