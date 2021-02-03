الأسعار الرسمية الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية في الكويت 2021

أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن قرار جديد يخص أسعار استقدام العمالة المنزلية، حيث صدر قرار وزاري في بداية شهر فبراير 2021 الجاري بتخفيض الأسعار الرسمية لاستقدام العمالة المنزلية في الكويت، وأصدر قائمة بتلك الأسعار الجديدة، كما حدد القرار رقم هاتف لتلقي شكاوى ارتفاع أسعار الخدم وهو هاتف حماية المستهلك بدولة الكويت، يأتي القرار الحكومة، استجابة لمطالب المواطنين في هذا الخصوص، ويعبر عن مدى تفاعل الحكومة مع المواطنين.

أسعار استقدام العمالة المنزلية الرسمية الجديدة في الكويت 2021