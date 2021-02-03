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الأسعار الرسمية الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية في الكويت 2021

بواسطة محمود عطا الله
اسعار العمالة المنزلية الجديدة الكويت اسعار العمالة المنزلية الجديدة الكويت

أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن قرار جديد يخص أسعار استقدام العمالة المنزلية، حيث صدر قرار وزاري في بداية شهر فبراير 2021 الجاري بتخفيض الأسعار الرسمية لاستقدام العمالة المنزلية في الكويت، وأصدر قائمة بتلك الأسعار الجديدة، كما حدد القرار رقم هاتف لتلقي شكاوى ارتفاع أسعار الخدم وهو هاتف حماية المستهلك بدولة الكويت، يأتي القرار الحكومة، استجابة لمطالب المواطنين في هذا الخصوص، ويعبر عن مدى تفاعل الحكومة مع المواطنين.

أسعار استقدام العمالة المنزلية الرسمية الجديدة في الكويت 2021

  • سعر استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكتب حد أقصى 890 دينار غير رسوم منصة بالسلامة.
  • اسعار استقدام الخدم في الكويت عن طريق صاحب العمل عبر تقديم جواز السفر للمكتب 390 دينار حد أقصى غير رسوم منصة بالسلامة.
  • عند ملاحظة أي زيادة في الأسعار يمكنك الاتصال برقم حماية المستهلك وهو 135 للإبلاغ عن تلك الزيادة.
  • هذا ويذكر أن الحكومة الكويتية قد فتحت مطار الكويت لعودة العمالة المنزلية واستقدام العمالة المنزلية الجديدة عبر المنصة الإلكترونية بالسلامة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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