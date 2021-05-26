الأوراق المطلوبة تحويل ملكية السيارة الكويت وقيمة الرسوم

تحويل ملكية السيارة في الكويت واحدة من المعاملات التي تقدمها إدارات المرور في كل محافظات الدولة لتحويل رخصة السيارة بإسم المشتري الجديد، حجز موعد تحويل ملكية السيارة مع إدارة المرور التابع لها الفروانية، حولي، العاصمة، مبارك الكبير الجهراء، الأحمدي هو أمر ضروري حيث يتطلب إنجاز تلك المعاملة حضور البائع ومشتري السيارة في الكويت الحضور شخصيًا، أو يحضر المشتري ومعه توكيل رسمي من البائع، من خلال الحجز تحصل على باركود المرور والذي من خلاله تقوم بمراجعة الإدارة المختصة.

الأوراق المطلوبة تحويل ملكية السيارة الكويت

البطاقة المدنية للبائع والمشتري للسيارة وصورة عنها.

التأمين الإجباري للسيارة ويجب أن يكون ساري المفعول.

توكيل رسمي عن البائع في حالة عدم حضوره.

دفتر السيارة.

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في حالة وفاة بائع السيارة يُطلب: صورة من شهادة الوفاة، صورة من حصر الإرث، حضور كل الورثة أو من ينوب عنهم.

قيمة رسوم تحويل ملكية السيارة 5 دينار كويتي.

رابط حجز موعد تحويل ملكية السيارة الكويت

يتم حجز الموعد لمراجعة أي من إدارات مرور الكويت عبر المنصة الإلكترونية للمواعيد التابعة لوزارة الداخلية في الدولة، حيث تستطيع عبر تلك الخدمة الحصول على باركود المراجعة بعد إدخال البيانات التي يطلبها النظام عن صاحب المعاملة، ورابط الحجز هو:

حجز موعد تحويل ملكية السيارة

هذا وقد طالبت الإدارة العامة للمرور كافة المراجعين بضرورة الاحتفاظ ببيانات الحجز وباركود المراجعة لتقديم لأمن المرور عن موعد وتاريخ المراجعة، كما طالبت الإدارة الجميع بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.