الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل شهادة الجنسية (لمن يهمه الأمر) لانتخابات مجلس الأمة 2022

أعلنت وزارة الداخلية، ان التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2022 سوف يكون عن طريق شهادة الجنسية الأصلية، واستعدت الوزارة لتوفير شهادة لمن يهمه الأمر خاصة للتصويت في الانتخابات لمن فقد أو تلفت شهادة الجنسية الخاصة به، وقالت الوزارة أن المركز الخاص بإصدار شهادة لمن يهمه الأمر للانتخابات سوف يعمل اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 وهو يوم الانتخابات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل الجنسية وشهادة لمن يهمه الأمر للانتخابات

مركز إصدار شهادة لمن يهمه الأمر وبدل فاقد و تالف شهادة الجنسية هو إدارة الجنسية ووثائق السفر بمنطقة الضجيج ويعمل اليوم الخميس من 8 صباحًا حتى 8 مساء.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو تالف الشهادة هي أصل البطاقة المدنية.

عدد 2 صور شخصية 4 في 6 بخلفية زرقاء.

يجب حضور صاحب المعاملة شخصيًا للمركز.

هذا ومن المرتقب أن تشهد انتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت اليوم الخميس اقبال كبير من المواطنين والمواطنات لاختيار من يمثله في الدورة الجديدة من مجلس الأمة.