الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي

أكدت هيئة المعلومات المدنية في منشور رسمي لها على المستندات المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية للكويتي أو الوافد، تلك المعاملة التي تتم أون لاين بالكامل عبر موقع المغلف الإلكتروني، هذا الموقع المميز التابع للهيئة على شبكة الإنترنت، حيث يقدم موقع المغلف الإلكتروني إلى جانب تجديد خدمة تجديد البطاقة المدنية في الكويت عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى منها: تسجيل العمالة المنزلية أول مرة، استكمال بيانات مولود، التحاق بعائل، خدمة تسجيل أو مرة أو إعادة قيد.

الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية لشخص كويتي أون لاين

طالبت هيئة المعلومات المدنية، كافة مراجعي معاملات موقع المغلف الإلكتروني، بضرورة استيفاء كل المستندات المطلوبة للمعاملة، والتأكد من ذلك، والأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية للكويتي هي:

1- صورة شخصية بخلفية زرقاء.

2- صورة جواز سفر حديث الإصدار.

بينما أكدت الهيئة في منشورها الرسمي أن المستندات المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية لفرد غير كويتي (وافد) هي:

1- صورة شخصية بخلفية زرقاء.

2- صورة البطاقة المدنية.

3- صورة جواز السفر.

رابط المغلف الإلكتروني

تم تدشين موقع المغلف الإلكتروني منذ سنوات قليلة، ليحل مكان المغلف الورقي الذي كان معمولا به من قبل لإنجاز عدد من المعاملات المدنية في الكويت، وقد حقق موقع المغلف الإلكتروني نجاح كبير في تقديم خدمة حكومية مميزة وفي وقت قياسي، رابط المغلف الإلكتروني لتجديد البطاقة المدنية هو:

e-envelope.paci.vov.kw

هذا وتتجه الكويت نحو التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية، مثل كل الدول المتقدمة في العالم، لتقديم خدمة حكومية أفضل.