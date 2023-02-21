الأوقاف تُعلن عن أسماء حملات الحج المرخصة 2023 والأسعار

أعلنت وزارة الأوقاف، منذ قليل، عن رابط أسماء حملات الحج الكويتية المرخصة والمعتمدة لموسم الحج 2023 الموافق هجريًا 1444، رابط أسعار وأسماء الحملات يحدد كل الأسعار لكل نوع من الحج لهذا العام، هذا ويذكر أن باب التسجيل للحج في الكويت 2023 سوف يُغلق مع نهاية آخر أيام شهر فبراير 2023 الجاري، هذا وتبلغ حصة الكويت في تأشيرات الحج لهذا العام 8 ألاف تأشيرة.

رابط أسماء وأسعار حملات الحج الكويتية 2023

أسعار حملات الحج في الكويت لهذا العام أقل بنسبة 30% عن الأسعار في العام الماضي، وكان للتسجيل المركزي للراغبين في الحج من المواطنين والمقيمين دور كبير في تخفيض الأسعار، وتبدأ الأسعار لهذا العام من 1700 دينار كويتي، رابط أسعار واسماء حملات الحج بالكويت هو:

حملات الحج المرخصة

بداية من الأول من مارس 2023، سوف يتم التأكد من صحة بيانات المتقدمين الراغبين في الحج، ثم الفرز وستكون الأولوية للمواطن الكويتي ومن لم يسبق له الحج، ثم يتم بعد ذلك الكشف عن أسماء المرشحين للحج، بعد ذلك سوف يقوم كل مرشح بحجز الحملة المناسبة له من خلال الموقع الرسمي، ثم يستكمل باقي الإجراءات.